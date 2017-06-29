За 2,5 года депутаты наобещали много больше, чем сделали - политолог

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

Восьмой созыв парламента отслужил ровно половину установленного законом срока полномочий. Итоговую пресс-конференцию относительно того, как работали депутаты все это время, даст спикер Верховной рады Андрей Парубий. На первый парламент пост-революционного созыва возлагали много надежд.

Оправдали ли эти надежды нардепы, проанализировал в эфире радиостанции Голос Столицы политолог Петр Олещук.

(текст публикуется на языке оригинала)

Як ви особисто можете оцінити роботу парламенту восьмого скликання? Чи можна говорити, що він демонструє успіхи, а також приймає важливі для країни рішення, чи навпаки?

— Він безперечно має певні успіхи і певні важливі рішення так само ухвалює. Але як на мене, цей парламент, він, швидше, не новий, а перехідний. Тобто значну частину своїх недоліків нинішній склад ВР успадкував від своїх попередників. В цьому дивного нічого немає, тому що з рештою, хоча парламент новий, але виборча система стара, тому якось я б не сказав, що він принципово відрізняється від парламенту попереднього.

Що виконали народні депутати зі своїх обіцянок, а що — ні?

— Наприклад, найяскравіший взірець обіцянок, які не були виконані. Практично всі політичні сили, крім "Опозиційного блоку", які пройшли до ВР, вони обіцяли розробити та ухвалити новий закон про вибори за пропорційною системою з відкритими списками. Поки що немає ні закону, ні чогось подібного на законопроект. І відповідно, це, мабуть, найяскравіший взірець виконання обіцянок з боку депутатів. Можна, в принципі, пройтися, як то кажуть, по пунктах обіцянок передвиборчих кожної політичної сили. Ми побачимо, що, мабуть, діяльність парламенту суттєво відрізняється від цих обіцянок, і з рештою, це позначилося на рейтингу деяких політичних сил, які дуже сильно втратили за цей час.

Які можна назвати топ-п'ять досягнень нинішнього парламенту та які закони можна назвати найбільш успішними?

— Це досить складне питання, тому що успішність закону вимірюється не тільки ухваленням, не тільки продуманістю, але і ефективністю його виконання. А це ми можемо прослідкувати на основі навіть не одного року. І в діяльності нинішнього складу ВР були такі прецеденти. Їх було насправді багато і вони показують ефективність роботи парламенту, коли, наприклад, спочатку на ура ухвалювався певний законопроект. Потім знову ж таки, робилися висновки. Цей законопроект не те, що не ефективний, а шкідливий, і так само на ура його скасовували. Найяскравіший приклад — це так званий закон Савченко. І це, як на мене, набагато більше демонструє ефективність роботи парламенту. Таких рішень було чимало, коли спочатку вони ухвалюються, потім депутати кажуть, що вони не читали, не розібралися, потім вони скасовуються. І таким чином парламент, як то кажуть, працює вхолосту.

Які законопроекти, на які чекає суспільство, народні депутати досі не прийняли?

— Насправді, таких законопроектів досить багато. Тобто треба в першу чергу реалізувати всі ті реформи, на які ми, з рештою, брали зобов'язання і перед світом, і перед власними громадянами. Я і про медичну реформу, і про, знову ж таки, врегулювання питань, пов'язаних із землею сільськогосподарського призначення. Я не кажу про те, що треба знімати мораторій і завтра починати продавати. Але врегульовувати економічні відносини там безперечно треба. Зачекалися ми з питанням, знову ж таки, впровадженням реального місцевого самоврядування на законодавчому рівні. Це справді серйозні законопроекти. І, як ми бачимо, коли парламент доходить саме до таких, дуже серйозних, рішень, він, як правило, починає пробуксовувати.

Якщо згадати, наприклад, історію з ЦВК, її склад і досі не змінили. Чому досі цього не зроблено?

— Ми повинні розуміти, що ЦВК в Україні, на жаль, хоча вона теоретично повинна бути виключно технічним органом, який повинен порахувати голоси і не більше, в Україні вона вже давно перетворилася на політичну інституцію. Відповідно, кожна з політичних сил боїться віддати цей орган і вплив на нього інший політичній силі, таким чином посилити її політичний вплив. Тому я думаю, що більшості, мабуть, вигідна нинішня нелегітимна абсолютно на 100% позбавлена якоїсь суспільної довіри, але від цього, мабуть, більш керована виборча комісія.

Одне з головних питань парламенту — це реінтеграція Донбасу. Чи приймуть депутати відповідний законопроект до кінця сесії?

— В першу чергу треба вивчити безпосередньо цей законопроект. Тому що ті редакції, які я читав, вони не те, щоб суттєво відрізняються, але я поки що не бачив кінцевої редакції. І від того, яка буде там редакція, буде залежати можливість ухвалення цього рішення. Але виходячи з того, що я бачив, я думаю, що шанси досить непогані. Там, за великим рахунком, реінтеграції Донбасу і немає. Там просто, як то кажуть, знову ж таки, певні елементи гібридного військового стану, не більше.

До кінця роботи шостої сесії парламенту восьмого скликання трохи менше місяця лишилося. Які закони повинні прийняти?

— Я не думаю, що вони щось суттєво встигнуть. Наскільки розумію, є серйозна установка стосовно медичної реформи, але я не вірю, що вона буде ухвалена за цей час через процедурні і політичні причини.

Як змінилися рейтинги провідних політичних сил та кандидатів? В когось зросла підтримка?

— Ми можемо говорити про якесь не надто велике зростання підтримки "Опозиційного блоку". Але враховуючи ті обставини і ситуацію в країні, треба сказати, що зростання їхньої підтримки, мабуть, м'яко кажучи, не настільки видатне, як вони самі могли розраховувати. Знову ж таки, можемо говорити про зростання підтримки деяких інших політичних сил, які зараз претендують на опозиційну нішу. Але як на мене, загальна тенденція полягає в тому, що загалом довіра до всіх політичних партій падає. І це, мабуть, найбільша для них всіх проблема.

Свое мнение о работе депутатов выразили также слушатели Голоса Столицы.

Сергей, Киев: На волне революции приходят, можно сказать, не самые интеллектуальные и здравомыслящие люди. Приходят такие, как как Парасюки, которые работали клоунами. Гаврилюк, наверное, тяжелее стакана больше ничего не держал в жизни. И естественно, какие они могут принять законы? О чем говорить? То же самое — продажные журналисты. Тот же "Народный фронт". Там же одни, понимаете, враги Украины. Я вообще не ходил на голосование, на выборы. Если человек хотя бы немножко понимает и думает, то за кого голосовать? За Михаила Гаврилюка? Или за Владимира Парасюка? Или за Семена Семенченко? А там еще есть Олег Ляшко и Юлия Тимошенко и все.

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Елена, Киев: Депутатам удалось только одно — очень сильно ухудшить жизнь простых людей. И поэтому у меня от всего сердца пожелание и Кабмину, и депутатам, и президенту: скорейших досрочных выборов. И чтобы они никогда больше не пришли к власти. А в остальном я им желаю здоровья и удачи. Вперед, но, пожалуйста, подальше от власти.

Александр, Киев: Люди говорят о низком интеллектуальном уровне депутатов, а при этом не ходят на выборы, не могут связать двух слов и разговор серьезный достаточно заканчивается. Мне кажется это очень показательный срез отношения людей в принципе к таким серьезным процессам, как выборы. И ведь когда мы выбираем себе стоматолога, или когда мы выбираем себе СТО, мы на это тратим какое-то время. Мы оцениваем людей, знакомых спрашиваем чего и как, лезем в интернет, читаем отзывы. И мы считаем, что это важно. А когда мы выбираем депутатов, мы считаем, что мы умнее всех, не надо ходить туда, что только дураки туда ходят. А потом звонят и жалуются, и задыхаются. Пока мы не начнем уделять внимание и свое личное время на свое будущее, будущее своих детей, то все будет так и оставаться. Все закономерно.

Михаил, Киев: А я доволен работой своих депутатов. У меня мажоритарщик Виктор Чумак, мы голосовали. И я голосовал за БЮТ. И вообще-то ВР, конечно, хотелось бы лучшего желать, но без этой ВР не была бы проведена декоммунизация, не были бы снесены эти идолы. Это очень много значит. Конечно, хотелось бы желать лучшего, чтобы не обманывали людей. Яценюки вот эти, прочие. Не верят люди.

Роман, Киев: Работу ВР я оцениваю посредине. Не сильно вредят, большое спасибо уже за это.

Виктор, Киев: А я бы похвалил ВР. Особенно за прошлую неделю. Приняли законы, которые за 20 лет не могли принять. Это закон о коммерческом учете, закон об энергоэффективности зданий. Чуть раньше приняли о фонде энергоэффективности. Устранили этими законами очень много схем, навели порядки в тарифообразовании. На мой взгляд, это большой прогресс в работе ВР.

Ранее в эфире радиостанции Голос Столицы политический эксперт Андрей Золотарев заявил, что спикер ВР не замечает того, что коалиция существует лишь номинально, потому что распускать ее политически нецелесообразно.

Также Ярослав Макитра в эфире "ГС" заявил, что сокращение количества комитетов ВР не сделает ее работу более качественной, а наоборот, создаст дополнительные проблемы.