В Украине беда с земельной реформой – Фурса

Инесса Другова, РИА Новости Украина

Пункт о необходимости запуска рынка земли не будет обязательным условием для выделения Украине очередного транша от Международного валютного фонда, сообщил AgroPortal со ссылкой на источник, близкий к переговорам сторон в США.

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По информации источника, президент Петр Порошенко попросил снять вопрос о запуске рынка земли с повестки дня, и глава МВФ Кристин Лагард согласилась.

Согласно исследованию, проведенному социологической группой рейтинг в июне 2017 года, только 11% опрошенных считают, что в Украине нужно разрешить свободную куплю-продажу земли сельскохозяйственного назначения, 25% считают, что для введения свободного рынка земли сейчас отсутствуют условия, а половина опрошенных (53%) уверены, что земля не должна быть товаром вообще. Больше всего поддерживают развитие свободного рынка земли на Западе и среди молодежи.

"С одной стороны, говорят, президент уговорил Лагард убрать земельную реформу из условий следующего транша. Мол, "не на часі", популисты лютуют. Они конечно лютуют, но вот после этого транша будут следующие. Никуда мы от МВФ не денемся и особенно в 2019-2020 гг. А значит программа продолжится.

Совсем убирать это требование из программы МВФ не сможет. Потому что только дай слабину с Украиной, тут же греки упрутся. А на горизонте еще непочатый край работы с Венесуэлой, когда там наконец победит здравый смысл. И тот же здравый смысл подсказывает, что провести земельную реформу сейчас, за полтора года до выборов, можно было бы, а вот за полгода нет.

Через год все бы поняли, что никакие китайцы не пришли и ничего не скупили. А позитив, в виде роста цен на землю, начал бы проступать. И благодарные крестьяне могли бы отдать и больше голосов за Петра Алексеевича. В итоге же, реформа продолжит нависать. Останется в программе МВФ. И в предвыборной гонке 2019 года Тимошенко получает неубиенный популистический козырь. Бить которого будет очень трудно. Глупо", — написал на своей странице в Facebook специалист отдела продаж инвестиционной компании Dragon Сapital Сергей Фурса.

При этом финансовый аналитик обратил внимание, что правительство декларирует, что хочет провести земельную реформу, но в интересах фермерства.

"Скажите, а почему фермерства? В сельском хозяйстве есть много игроков – крестьяне, фермеры, агрохлдинги, большие и малые, иностранцы. Почему государство решило поиграть за фермеров?

Государство должно действовать в интересах конкуренции. Все. Оно арбитр. Рефери. И очень плохо, когда во время игры судья начинает помогать одной из сторон. А у сторон то интересы совершенно разные. И интересы фермеров совсем не совпадают с интересами крестьян. Которых в разы больше.

Почему же мы тогда помогаем фермерам? Потому что они кричат громче? Или почему мы помогаем не эффективным агрокомпаниям, а фермерам. Мы потом еще и дотации начнем им выдавать? Как в ЕС? Из денег налогоплательщиков? Потому что сами то они не смогут. Они не эффективны. Фермеры могут на 200 гектарах выращивать помидоры, но никак не пшеницу на 20 тыс гектар (площадь чиста условна). А на меньшей площади ее выращивать не эффективно.

В итоге мы бьем по экономике. Помогая фермерам. Опять повторяется ситуация с вкладчиками банка Михайловский", — отмечает Сергей Фурса.

По го мнению, в итоге, мы оказались зажаты между популизмом и популизмом.

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"Причем и тот и другой популизм деструктивный и недалекий. В первом случае мы лишь помогаем популистам на выборах. Причем власть помогает самим популистам обыграть власть на выборах. Вообще не логично. Во втором случае, фермерский популизм будет бить по экономике. И опять правительство играет против самого правительства. Просто из опасения, что под Кабмин приведут корову", - констатировал эксперт.

Сергей Фурса согласен, что общество не готово к земельной реформе.

"Но маленькие дети не готовы лечить зубы. И для этого и нужна власть, чтобы быть родителями и делать то, что надо. Ресурсы для этого есть. В конце концов, есть безотказный, когда надо, Конституционный Суд. Но болезнь опять предпочитают не лечить, а забивать морфином. Не болит и хорошо. А после нас хоть потоп…", — подытожил эксперт.