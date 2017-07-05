Гройсман прокомментировал отсрочку предоставления Украине транша МВФ

КИЕВ, 5 июл — РИА Новости Украина. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что Украина и ключевой кредитор государства Международный валютный фонд выполняют программу сотрудничества и проблем в совместной работе нет, информирует Правительственный портал.

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По его словам, распространенная сейчас информация о возможной отсрочке предоставления Украине очередного транша от МВФ, не является свидетельством каких-то осложнений.

"Не надо драматизировать ситуацию. Речь идет о реформах и проведения реформ. Мы работаем над пенсионной реформой в интересах украинских пенсионеров, мы работаем над тем, чтобы повысить эффективность управления государственным компаниями и продажей того, что неэффективно используется государством, — чтобы были инвестиции и рабочие места. Мы говорим об изменениях", — подчеркнул глава правительства.

Он добавил, что финансовая поддержка для Украины также важна, хотя фактом является и рост золотовалютных резервов Национального банка Украины и укрепление экономики.

Как сообщалось ранее, Международный валютный фонд решил повременить с выделением пятого транша Украине до конца текущего года.