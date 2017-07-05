Новые торговые преференции. Что ЕС подготовила Украине?

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Новые торговые преференции

Во вторник, 4 июля, Европарламент одобрил новые односторонние торговые преференции для Украины. "За" проголосовали 566 евродепутатов, "против" — 96.

Речь идет о расширении квот, в рамках которых будет действовать нулевая ставка на импорт в ЕС некоторых видов сельскохозяйственной продукции из Украины. Кроме того, предлагается полное снятие импортных пошлин ЕС на ряд удобрений, обувь, медь, алюминий, видеокамеры, видеотюнеры и приемную аппаратуру для телевидения.

После того как преференции вступят в силу (ожидается к концу сентября), Украина получит дополнительные беспошлинные квоты на сельхозпродукцию в таких объемах: мед — 2500 тонн; обработанные помидоры — 3000 тонн; виноградный сок — 500 тонн; овес — 4000 тонн; пшеница — 65000 тонн; кукуруза — 625000 тонн; ячмень — 325000 тонн; злаковые крупы и гранулы — 7800 тонн.

Преференции будут введены на срок до трех лет. Ранее пошлины на эти товары составляли от 3 до 17% с переходными периодами от трех до семи лет.

Однако решение Европарламента еще должен одобрить Совет ЕС. Предполагается, что это произойдет 17 июля.

Как отмечают в ЕС, эти меры облегчат доступ украинским экспортерам на европейский рынок. "ЕС предлагает Украине своевременную поддержку, учитывая при этом обеспокоенность наших фермеров. Мы хотим поддержать проводимые Киевом реформы, укрепить малые и средние предприятия и обеспечить необходимый импульс для увеличения товарооборота", — заявил автор доклада Ярослав Валеса.

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Но условием предоставления Украины льготного экспорта становится борьба с коррупцией. Кроме того, представители промышленности, а не только государства-члены, могут запросить отчет о возможных мерах, направленных на защиту производителей ЕС.

Впрочем, рассчитывать на то, что украинские товары сразу непрерывным потоком хлынут на европейские рынки несколько наивно. Ведь не секрет, что в ЕС действуют чрезвычайно строгие требования относительно качества импортируемой на его территорию продукции. Это и фитосанитарные нормы, и технические стандарты. В любом случае, прежде чем украинские экспортеры смогут продавать свои товары в ЕС, они будут подвергнуты серьезной проверке на всех уровнях.

Кроме того, доступ на рынок ЕС осложняется и количественными ограничениями на ввоз иностранных товаров. То есть если пошлины европейцы и отменят, то бесплатно ввозить товары на территорию ЕС украинские производители смогут только в рамках установленных квот. За все товары, которые не будут помещаться в размер установленной квоты, украинскому бизнесу придется платить пошлины по прежним договоренностям.

По оценкам правительства, увеличение квот принесет Украине дополнительно $200 млн. Если же посчитать, сколько могут сэкономить европейские производители, то эта сумма не является такой значительной, отмечает гендиректор Ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" Тарас Высоцкий. По его словам, она может колебаться от 50 до 100 млн. евро, но если украинские производители полностью смогут выполнить квоты, то для Украины это будет экономия около полумиллиарда евро.

Квоты тают

Новые односторонние торговые преференции идут в дополнение к зоне свободной торговли, созданной в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС. Они являются важными для Украины, так как квоты, предусмотренные Соглашением об ассоциации Украина-ЕС, на большинство из продуктов уже использовались полностью.

Так, Украина больше не может без пошлин продавать мед, пшеницу, ячмень, сахар и другие товары. По состоянию на 9 июня 2017 года, Украина полностью использовала тарифные квоты на поставку в ЕС по 7 группам товаров: меда, кукурузы, сахара, ячменной крупы, пшеницы, обработанных томатов, виноградного и яблочного соков.

Кроме того, украинские экспортеры почти полностью исчерпали квоты на поставку в ЕС солода – на 97,69% и ячменя – на 91,5%. Квота на сливочное масло использована на 50%, мяса птицы и полуфабрикатов – 50%, овса – 28,44%, других сахарных продуктов – 28,02%, крахмала – 23,18%. На 18,42% использована дополнительная квота на мясо птицы и полуфабрикаты, сухое молоко – 13,64%, яйца – 7,25%, этанол – 1,18%, молоко, сливки и сгущенное молоко – 0,27%.

Согласно Соглашению об ассоциации с ЕС, Украина может без пошлин поставлять в Евросоюз 36 товарных позиций в рамках утвержденных объемов тарифных квот.

Квоты на поставки для говядины составляют 12000 тонн, молока, йогуртов, кисломолочных продуктов – 8000 тонн, сухого молока – 1500 тонн, сливочного масла – 1500 тонн, яичных продуктов – 1500 тонн, яиц – 3000 тонн, свинины – 40000 тонн.

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Объемы тарифных квот, предусмотренные автономными торговыми преференциями ЕС, по пшенице составляли 950000 тонн, ячменю – 250000 тонн, кукурузе – 400000 тонн, сахару – 20000 тонн, меду – 5000 тонн, обработанным томатам – 10000 тонн, виноградному и яблочному соку – 10000 тонн, овсу – 4000 тонн, чесноку – 500 тонн.

По материалам из открытых источников интернет