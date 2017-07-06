Не для слабонервных. Новый тарифный сюрприз для киевлян

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Новый тарифный сюрприз

Каждый месяц приносит украинцам все новые сюрпризы: то растут тарифы на коммуналку, то скачут цены в магазинах.

На этот раз киевлян "обрадовали" новым ростом тарифов. Как стало известно, в столице на 1,5% повысили тариф на поставку горячей воды, но на 0,2% понизили за отопление. Соответствующее решение приняла Нацкомиссия регулирования энергетики и коммунальных услуг на заседании 4 июля.

Теперь 1 кубометр горячей воды при наличии полотенцесушителя будет стоить 84,45 грн (вместо 83,10 грн), а если полотенцесушитель отсутствует – 78,08 грн (вместо 76,71 грн).

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Подогрев воды для нужд управляющих многоквартирных домов будет стоить на уровне 67,80 грн за 1 куб.м при условии подключения полотенцесушителей, при их отсутствии – 62,68 грн за 1 куб.м.

Что касается тарифов на отопление, то 1 Гкал тепла подешевеет с 1416,96 до 1414,45 грн (при условии наличия прибора учета). В домах, не имеющих счетчиков, отопление 1 кв. м жилья составит 32,91 грн (раньше было 32,97 гривны).

Исходя из расчета среднего потребления горячей воды семьи из трех человек, стоимость горячей воды теперь будет составлять около 760 гривен в месяц (вместо 748 гривен). Что касается отопления, то теперь отопление среднестатистической квартиры в 60 кв.м будет стоить на 2 грн дешевле. Или 1131,5 грн вместо 1333,6 грн за 0,8 Гкал в месяц.

Ранее с 1 июня тарифы на отопление и горячую воду подорожали для 300 тысяч жителей Днепровского и Дарницкого районов столицы. Сообщалось, что в среднем тарифы для населения выросли на 9%, для бюджетных учреждений и других потребителей – на 5%. Для религиозных организаций тарифы уменьшились на 27%.

Как сообщал Госстат, лишь за последний год горячая вода и отопление в Украине подорожали аж на 89%, а с 2015 по 2016 год – на 77%.

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При этом еще год назад, в июле 2016 года, тариф на горячее водоснабжение для потребителей "Киевэнерго", при подключении полотенцесушителя, составлял 83,1 грн/куб. м, а без полотенцесушителя – 76,71 грн/куб. м. Тариф на централизованное отопление для потребителей, не имеющих домовых или квартирных счетчиков тепловой энергии – 32,97 грн/кв. м в месяц.

Тарифы, долги, а воды нет

Следует отметить, что тарифы за отопление и горячее водоснабжение стали для многих киевлян неподъемными, о чем свидетельствуют миллиардные долги.

Так, по состоянию на 1 июня, задолженность столичных потребителей перед "Киевэнерго" составила 3,8 млрд грн. Среди наибольших должников остаются Деснянский (202,7 млн грн) и Святошинский район (186,8 млн грн). В пересчете на одного жителя района наибольшие долги перед компанией за отопление и горячую воду у жителей Печерского района – 3,3 тыс. грн.

Тем временем, три района Киева на две недели вновь остались без горячей воды. Как сообщают в "Киевэнерго", в столице с 4 по 18 июля на время проведения гидравлических испытаний теплосетей прекращено горячее водоснабжение для части потребителей Печерского, Днепровского и Голосеевского районов.

В частности, горячее водоснабжение временно прекращено для 558 жилых домов, 31 лечебного учреждения, 21 детского сада, 20 школ и 229 ведомств в Печерском районе; 207 жилых домов, 5 лечебных учреждений, 16 детских садов, 11 школ и 38 ведомств – в Днепровском районе; 1 жилого дома и 9 ведомств – в Голосеевском.

Ранее с 30 мая до середины июня жители 7 районов столицы остались без горячей воды. Формальное объяснение – гидравлические испытания теплосетей, но основной причиной называли долги, накопленные государством и потребителями.

Мнение

Говоря о причинах нового роста тарифов, бывший член Нацкомиссии регулирования энергетики и коммунальных услуг Андрей Герус отмечает, что среди главных факторов – стоимость газа, зарплата, горюче-смазочные материалы, электроэнергия, амортизация и т. д.

Однако, по его мнению, наряду с изменениями тарифов более серьезной проблемой для киевлян стали перебои с поставками горячей воды.

"Если какой-то из этих компонентов меняется, если, например, вырастает цена на электроэнергию для промышленности, то потом, со временем это перекладывается, что влечет за собой повышение и тепла или горячей воды. Или если, например, растут заработные платы, или как была увеличена минимальная заработная плата, это также может влиять. Поэтому есть разные компоненты….. Но эти изменения тарифов, поднятие или снижение на 0,2, оно в данном случае не существенное и минимальное.

К сожалению, в Киеве есть серьезные перебои с горячей водой. Поэтому если уж потребители платят высокие, повышенные тарифы, то они должны гарантированно и бесперебойно получать услуги соответствующего качества", – отметил он.

В то же время делать какие-то прогнозы по дальнейшему росту тарифов пока сложно.

"Нацкомиссия, к сожалению, таких прогнозов не дает. И поэтому это все — черный ящик и каждое такое повышение тарифов — это какой-то новый сюрприз", — добавил Герус.

По материалам из открытых источников интернет