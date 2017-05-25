Вопрос с запретами на продажу земли решит давление МВФ – политолог

РИА Новости Украина – Радиостанция Голос Столицы

Министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Кутовой подал в отставку. Далее он планирует заниматься поиском инвесторов. Об этом Кутовой сообщил на своей странице в Facebook.

Тарас Кутовой возглавлял министерство аграрной политики с 14 апреля 2016 года. На посту министра он разработал план реформирования агропромышленного комплекса под названием "Стратегия 3+5". Она предусматривала прозрачный оборот земли, государственную поддержку фермеров и приватизацию убыточных государственных предприятий.

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Причины отставки министра, работу ведомства под его руководством, а также судьбу земельной реформы прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы политолог, директор института социально-политического проектирования "Диалог" Андрей Миселюк.

(публикуется на языке оригинала)

Які, на вашу думку, причини відставки Тараса Кутового?

– Тут є головна причина. У цього був досить довготривалий конфлікт з прем'єром Володимиром Гройсманом. І, в принципі, це рішення було очікуваним. Тобто його ще з початку місяця прогнозували. І так само, воно і відбулося.

Коли у тебе з твоїм безпосереднім керівником такі напружені стосунки, і якщо йому постійно ставилися, що називається, недоліки в роботі, то звичайно, працювати в такій атмосфері було дуже важко. Це причина.

Що стосується приводу, то це земельна реформа, яка дійсно є контраверсійним дуже питанням і складним. І як привід Кутовий знайшов такий дуже зручний момент, щоб сказати, що я не згоден, у мене є своя думка, і оскільки я як європейський чиновник маю свою думку, то мушу йти у відставку. Тому він і пішов.

Якісь основні причини конфлікту можуть бути названі?

– Там декілька складових. По-перше, це йому призначили першого заступника, Максима Мартинюка, з яким у Кутового був конфлікт. По-друге, у нього забрали з відомства такі важливі і прибуткові підприємства, як "Укрспирт", "Укрліс". Це дві головні причини, чому він змушений був піти.

Стільки конфліктів в наших чиновників між собою?

– А ви думаєте, це не виключення? Насправді, воно просто не все виривається назовні. І як правило, особливо тоді, якщо це стосується таких, наприклад, монстрів як "Укрспирт", там завжди час від часу виникають конфлікти та інколи вони вириваються назовні, інколи вони там всередині вирішуються.

Певну оцінку роботі міністерства під керівництвом Кутового можете надати?

– Роботу міністерства, яке він отримав у спадок на такому рівному стабільному стані. І ніяких таких кардинальних змін не відбулося. Оскільки, власне кажучи, цей уряд, позиціонує себе як уряд, який підтримує стабільність, і який вже не намагається робити таких кардинальних спроб, як попередні два уряди Арсенія Яценюка. І зараз, звичайно, будуть казати, що в Кутового є якісь недоліки.

Можливо йому ставлять у провину те, що він не запустив цю земельну реформу. Треба бути реалістами. Міністр навіть такого потужного міністерства, яке зараз в останні роки дійсно істотно збільшило свою вагу і у структурі надходження доходів до бюджету, як його міністерство, він все ж таки не міг одноосібно вирішувати це питання.

І в цілому зі своїми завданнями він справлявся, і, в принципі, залишає у спадок своє відомство в досить доброму стані.

Залишає у спадок кому? Є претенденти на посаду очільника Мінагрополітики?

– Звичайно це питання буде вирішуватися. І звичайно буде спроба пересадити Мартинюка, який зараз перший зам Кутового, у це крісло. Проте, це буде все ж таки предметом домовленостей між фракцією БПП і між різними групами. Я думаю, що питання вирішать найближчими тижнями.

Чи варто нам чекати в найближчій перспективі початку земельної реформи?

– Так, оскільки зараз ми бачимо, що, з одного боку, є величезний тиск МВФ, щоб почали. По-друге, в принципі, і керівництво уряду, зокрема прем'єр Гройсман казав, що готові вже переходити до практичних кроків.

Звичайно, на першому етапі, скоріше за все, це не буде вже така повномасштабна реформа. Там якісь проробляються стартові пробні шари, які покажуть, що саме працює в українських умовах, а що ще треба доробляти. Проте виглядає ситуація так, що вже навіть, якщо не в найближчій, то середньостроковій перспективі це питання зрушиться з місця. І цей марафон з мораторіями на заборону продажу землі буде припинений.

Ранее экономический эксперт Всеволод Степанюк в эфире "ГС" заявил, что снятие моратория на экспорт леса — предательство интересов Украины.