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    Эксперт: МВФ отложил выделение транша Украине из-за "ПриватБанка"

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    Политолог Алексей Якубин выразил мнение, что Международный валютный фонд отложил предоставление очередного транша Украине из-за "ПриватБанка".
    Канал РИА Новости Украина на Youtube

    Говоря о ситуации вокруг "Привата", Алексей Якубин вспомнил о Первой мировой войне, когда ряд стран объявили войну, но не начали активных боевых действий. В истории этот период известен как "странная война".

    "Вокруг "Приват" идет ситуация странной войны. Потому что ситуация зашла в тупик. 1 июля должна была произойти реструктуризация долгов бывших собственников ПриватБанка, а это немало — называются суммы от 120 до 150 млрд гривен. Колоссальная сумма. В переговорах консенсуса не достигли. И мы видим, что на 1 июля Украина вышла без реструктуризации этого долга "ПриватБанка", — подчеркнул эксперт.

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