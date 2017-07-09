Эксперт: МВФ отложил выделение транша Украине из-за "ПриватБанка"

Говоря о ситуации вокруг "Привата", Алексей Якубин вспомнил о Первой мировой войне, когда ряд стран объявили войну, но не начали активных боевых действий. В истории этот период известен как "странная война".

"Вокруг "Приват" идет ситуация странной войны. Потому что ситуация зашла в тупик. 1 июля должна была произойти реструктуризация долгов бывших собственников ПриватБанка, а это немало — называются суммы от 120 до 150 млрд гривен. Колоссальная сумма. В переговорах консенсуса не достигли. И мы видим, что на 1 июля Украина вышла без реструктуризации этого долга "ПриватБанка", — подчеркнул эксперт.

Смотрите также: Политолог не исключает вероятность отмены национализации "ПриватБанка"