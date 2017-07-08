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    Политолог не исключает вероятность отмены национализации "ПриватБанка"

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    Эхо национализации "ПриватБанка": "маски-шоу" в Днепре (268)

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    Политолог Кирилл Молчанов не исключает вероятность отмены национализации "ПриватБанка" и возвращение полностью докапитализированного банка к его предыдущим собственникам.
    Канал РИА Новости Украина Youtube

    Кирилл Молчанов напомнил, что "ПриватБанк" с помпой национализировали, все это подавалось обществу как — "государство спасает, по сути, ключевой банк в системе Украины, системообразующий, где находится около 40% всех зарплат, пенсий, зарплат бюджетников…".

    "А сейчас видим, что все было не так гладко, как нам рассказывали. Есть много вопросов, куда прошлые собственники вывели около 145 миллиардов гривен, которые пришлось "затыкать" за счет рядовых налогоплательщиков", — сообщил эксперт.

    Он рассказал, что за это время некоторые миноритарные акционеры, например братья Суркисы, уже отсудили у государства около 300 миллионов гривен.

    "Есть большая вероятность, что все это закончится тем, что Коломойский с его армией адвокатов может отменить эту национализацию и полностью докапитализированный банк может опять вернуться к его предыдущим собственникам. Такой грандиозной аферы я бы не исключал, потому что есть много вопросов к самой процедуре приватизации", — заявил Молчанов, добавив, что "эпопея будет длинной".

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