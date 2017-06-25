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    В мире

    Пентагон не комментирует возможность визита министра обороны США в Киев

    (обновлено: )11
    Представитель американского военного ведомства, комментируя заявление президента Украины Петра Порошенко, сообщил РИА Новости, что "нам нечего сейчас объявить".
    Пентагон
    flickr.com/David B. Gleason

    КИЕВ, 25 июн — РИА Новости Украина. Представитель Пентагона заявил РИА Новости, что американское военное ведомство не комментирует возможность визита министра обороны США Джеймса Мэттиса в Украину.

    Интервью Порошенко
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    "Нам нечего сейчас объявить", — сказал представитель Пентагона.

    Президент Украины Петр Порошенко ранее заявил, что визит Мэттиса в страну ожидается в ближайшие месяцы.

    Ранее президент Петр Порошенко в интервью украинским телеканалам заявил, что в июле ожидается визит государственного секретаря США Рекса Тиллерсона, генерального секретаря ООН Антонио Гуттереша, Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

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