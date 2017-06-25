Пентагон не комментирует возможность визита министра обороны США в Киев

КИЕВ, 25 июн — РИА Новости Украина. Представитель Пентагона заявил РИА Новости, что американское военное ведомство не комментирует возможность визита министра обороны США Джеймса Мэттиса в Украину.

"Нам нечего сейчас объявить", — сказал представитель Пентагона.

Президент Украины Петр Порошенко ранее заявил, что визит Мэттиса в страну ожидается в ближайшие месяцы.

Ранее президент Петр Порошенко в интервью украинским телеканалам заявил, что в июле ожидается визит государственного секретаря США Рекса Тиллерсона, генерального секретаря ООН Антонио Гуттереша, Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.