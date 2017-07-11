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    Турчинов озвучил цифры значительного увеличения расходов на оборону

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    По словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Турчинова, СНБО рекомендовал правительству увеличить расходы сектора безопасности и обороны на сумму около 3 млрд грн.
    Александр Турчинов на заседании СНБО. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 11 июл — РИА Новости Украина. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявил, что СНБО рекомендует Кабмину увеличить расходы на оборону и безопасность на 9 млрд грн: 3 млрд из общего фонда и 6 млрд — из специального фонда госбюджета. Об этом он сообщил в понедельник в Киеве по результатам заседания СНБО.

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    "СНБО рекомендовал правительству, я очень надеюсь, что эта рекомендация будет поддержана всеми депутатами, которые заботятся о защите нашей страны, — предложение касается значительного увеличения расходов на оборону и безопасность Украины", — отметил Турчинов.

    "Что касается общего фонда бюджета, предложено увеличить расходы сектора безопасности и обороны на сумму около 3 млрд грн, это касается и Минобороны, и Нацгвардии, и наших исследований, и Нацполиции, и вопросов, связанных с кибербезопасностью", — заявил Турчинов.

    "Из общего фонда бюджета также предлагается увеличить на 400 млн финансирование пенитенциарной системы Минюста. Так случилось, что там очень низкий уровень зарплат. И правительству, и Минюсту поручено представить на заседании СНБО реформу пенитенциарной службы", — добавил секретарь СНБО.

    Также он отметил, что правительству рекомендовано дофинансировать сектор обороны и безопасности на 6 млрд грн из специального фонда госбюджета. По его словам, дофинансирование по линии специального фонда предполагается за счет конфискованных средств экс-президента Виктора Януковича и его окружения. Эти средства планируется направить на закупку вооружений, военной техники и боеприпасов.

    Ранее сообщалось, что президент Петр Порошенко предложил выделить 1,4 миллиарда гривен на строительство завода по производству боеприпасов.

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