Турчинов озвучил цифры значительного увеличения расходов на оборону

КИЕВ, 11 июл — РИА Новости Украина. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявил, что СНБО рекомендует Кабмину увеличить расходы на оборону и безопасность на 9 млрд грн: 3 млрд из общего фонда и 6 млрд — из специального фонда госбюджета. Об этом он сообщил в понедельник в Киеве по результатам заседания СНБО.

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"СНБО рекомендовал правительству, я очень надеюсь, что эта рекомендация будет поддержана всеми депутатами, которые заботятся о защите нашей страны, — предложение касается значительного увеличения расходов на оборону и безопасность Украины", — отметил Турчинов.

"Что касается общего фонда бюджета, предложено увеличить расходы сектора безопасности и обороны на сумму около 3 млрд грн, это касается и Минобороны, и Нацгвардии, и наших исследований, и Нацполиции, и вопросов, связанных с кибербезопасностью", — заявил Турчинов.

"Из общего фонда бюджета также предлагается увеличить на 400 млн финансирование пенитенциарной системы Минюста. Так случилось, что там очень низкий уровень зарплат. И правительству, и Минюсту поручено представить на заседании СНБО реформу пенитенциарной службы", — добавил секретарь СНБО.

Также он отметил, что правительству рекомендовано дофинансировать сектор обороны и безопасности на 6 млрд грн из специального фонда госбюджета. По его словам, дофинансирование по линии специального фонда предполагается за счет конфискованных средств экс-президента Виктора Януковича и его окружения. Эти средства планируется направить на закупку вооружений, военной техники и боеприпасов.

Ранее сообщалось, что президент Петр Порошенко предложил выделить 1,4 миллиарда гривен на строительство завода по производству боеприпасов.