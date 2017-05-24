Юрист Кравец о санкциях СНБО и подозрениях в госизмене

Анна Лаба, РИА Новости Украина

Президент Украины Петр Порошенко своим указом ввел в действие решение СНБО об обновлении списка санкций против ряда российских компаний, согласно которому в Украине блокируется доступ к российским социальным сетям "ВКонтакте", "Одноклассники", ресурсам Yandex, Mail.ru, а также запрещено использование бухгалтерского программного продукта 1С.

Механизм блокирования доступа к российским информационным ресурсам в интернете и запрета использования программы 1С поручено отработать Кабинету министров и СБУ при участии Нацбанка.

"У нас есть Закон о санкциях, а что касается Указа президента, то им фактически утверждено решение Совета национальной безопасности и обороны Украины. Как таковых запретов социальных сетей нет, есть запрет действия определённым юридическим лицам на территории Украины. Фактически то, что сейчас делают провайдеры в отношении "ВКонтакте", "Одноклассников", "Яндекса", они немножко превышают свои полномочия, однако это связано с тем, что именно таким образом тот же Турчинов в своих комментариях именно так это все и трактовал: это запрещены соцсети. Фактически, доступ к ним должен быть свободен, но решили таким образом их заблокировать", — сказал старший партнер адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец в комментарии РИА Новости Украина.

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По словам адвоката, лиц, нарушивших указ о санкциях, будут привлекать к ответственности, установленной законом.

"Хотя в Законе о санкциях от 2014 года фактически нет ответственности за его нарушение, и указ президента о введение в действие решения СНБО также не содержит мер ответственности, но я не утверждаю, что этих мер нет вообще. В любом случае, эти санкции вводятся государственными органами, и государственные органы обязаны исполнять указ президента. Что касается юридических и физических лиц частной формы права, то здесь ответственность будет в рамках уголовного кодекса, и лица эти будут обвиняться уже чуть ли не в государственной измене в случае несоблюдения этого законодательства", — пояснил юрист.

Адвокат не видит логики в подобных действиях президента и СНБО.

"В принципе, все это абсолютно адекватные методы влияния, но оно не соотносится с какими-то логическими действиями президента. К примеру, почему запрещен "Яндекс", но в то же время не запрещен "Рамблер.ру", причем последний создает отдельный портал на территории Украины? Логика в подобных действиях просто отсутствует. Нет целенаправленной политики на блокирование подобных ресурсов, подход очень избирательный, и складывается впечатление, что перечень этих санкций абсолютно ничем логически не обоснован", — подчеркнул Кравец.

Юрист не исключает, что в ближайшее время кто-либо из санкционного списка, но это не касается соцсетей, будет оспаривать указ президента в суде.

"Но в связи с тем, что в Украине проводится судебная реформа, то фактически здесь Администрация президента и СНБО взяло практику Национального банка, который вводит ограничения на очень короткий период, чтобы лица, которые попадают под ограничения, принятые в связи с Указом, просто не успевают в судебном порядке их оспорить", - заключил юрист.