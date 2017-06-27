Что стоит за "оборонительными" соглашениями с США? Мнение эксперта

РИА Новости Украина – радиостанция Голос Столицы

Вопрос поставок Украине американского оборонительного оружия может быть решен до октября. Об этом заявил президент Петр Порошенко в интервью украинским телеканалам, которое вышло в эфир в воскресенье вечером.

Порошенко заявил, что во время встречи с министром обороны, что было подтверждено и во время встречи в Белом доме, обсуждалась позиция по поставкам оборонительного оружия, которую попытаются решить еще в пределах текущего бюджетного года. Он длится до октября.

Президент также анонсировал визит министра обороны США Джеймса Мэттиса в Украину в течение двух-трех месяцев и выразил надежду, что за это время будут подписаны соответствующие "оборонительные" соглашения.

Насколько реалистичны прогнозы Петра Порошенко и оборонительное оружие нужно Украине, проанализировал в эфире радиостанции Голос Столицы военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.

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Что подразумевается под понятием "оборонительное оружие"?

— Такого понятия, как оборонительное оружие и наступательное оружие у военных практически нет. Потому что, допустим, могут применяться как в наступлении, так и в обороне. Поэтому разделить, четко разделить какое оружие наступательное, а какое — оборонительное, на сегодняшний день практически невозможно. Главный вопрос в том, как оно используется, то есть либо в оборонительных операциях, либо в наступательных операциях. Соответственно, так мы и классифицируем данное вооружение.

При каких условиях возможны поставки летального оружия?

— Любое оружие, которое убивает, оно летальное. Любая вещь, которая не убивает, это не оружие. Я бы так сказал. Дело в том, что наше руководство хочет получить в рамках материальной помощи США обыкновенное вооружение американского стандарта или НАТОвского. Скорее всего это может быть использовано нашим президентом, как негласную, что ли, поддержку, как политическую, так и военную со стороны США в борьбе, допустим, точнее в разрешении кризиса на Востоке. Но США не спешат давать и скорее всего не дадут нам летальное, как мы уже привыкли говорить, вооружение, потому что на сегодняшний день во всех международных документах конфликт на востоке Украины числится как гражданская война, как внутренний конфликт Украины. А вмешиваться во внутренний конфликт любой страны никто не будет — ни Европа, ни США, потому что в этом случае их могут обвинить в разжигании внутреннего противостояния в государстве. И у них у самих есть внутренние проблемы, связанные в том числе и с территориальными претензиями.

Получается, что этот конфликт классифицируется в международном правовом поле исключительно как внутренний?

— Конечно же, только на словах мы говорим, что у нас Россия — агрессор, и на словах мы говорим, что у нас война с РФ. Назовите мне хотя бы один государственный документ с подписью президента или ВРУ, который определяет, что у нас вооруженный конфликт с РФ, что у нас Россия — страна-агрессор. Такого официального документа не существует и даже ООН, вынося резолюцию по аннексии Крыма очень осторожно в резолюции пишет, что аннексия могла быть осуществлена с помощью вооруженных сил РФ. При этом они от нас ждут посыла, что это было вооруженное вторжение или нет. А мы три года сидим и молчим. И до сих пор мы в международном плане не определились официально, какой же у нас конфликт. Поэтому пора называть вещи своими именами, пора объяснять людям, почему Европа выражает только озабоченность в отношении нашего конфликта. Потому что на международном уровне он официально представлен как внутренний конфликт в Украине. Никто не будет вмешиваться во внутренние дела.

Оружие от США нужно Украине как символ. В практическом плане оружия и оборудования хватает?

— Да, я считаю, что наше руководство хочет использовать эти поставки исключительно в политическом плане, потому что на сегодняшний день, если сравнивать боевые потенциалы нашего вооружения и российского вооружения, то мы находимся примерно на одном уровне. И вопрос достаточности средств вооружения для ВСУ у нас абсолютно их достаточно на складах, войсках. У нас укомплектованность вооружением — 90-95%. Второй вопрос у нас катастрофическая нехватка систем управления и средств связи. У нас, допустим, до сих пор в ВСУ нет устойчивой закрытой связи, которая бы обеспечила управление войсками в условиях современного боя. Вот это огромная проблема и надо было бы в первую очередь попросить у американцев в рамках той помощи, которые они нам готовы предоставить. А еще такой риторический вопрос по поводу приобретения вооружений летальных, нелетальных, любых… Вы слышали, чтобы против Украины вводились санкции или эмбарго на покупку видов вооружения? Я не слышал. Мы являемся полноправными членами рынка вооружений и занимаем там не самое последнее место, но я имею в виду мировой рынок вооружений. Что нам мешает, получив очередной транш кредита, не расходовать его на непонятные цели, а пойти на международный рынок и купить необходимое, как мы считаем, для ВСУ, оружие, чтобы обеспечить боеспособность и обороноспособность нашей армии. Я не вижу в этом вопросе препятствий.

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Сколько может стоить то, чего не хватает?

— Вопрос цены довольно риторический, потому что это может стоить и сто долларов радиостанция, а может и тысячу. Все зависит от её ТТХ, объемов поставок и времени поставок, насколько это быстро нам надо. Я бы не рассматривал вопрос цены. Можно вплоть до того, что если необходимо повысить обороноспособность нашей армии и страны в целом, то вполне возможно было бы использовать тот же метод, который был использован СССР во Второй мировой войне. Мы вполне можем взять оружие по ленд-лизу и нам никто в этом не откажет. Но для этого нужна официальная заявка со стороны Украины. Вот опять же к тому же разговору, что будет США нашим партнером военным или не будет. Да будет, конечно, но надо хоть раз предложить им официально проект документа о партнерстве в военной сфере между Украиной и США. Мы пока дальше разговоров не пошли.

Может ли визит министра обороны США в Украину стать первым шагом к созданию определенного двустороннего соглашения по военному сотрудничеству?

— Конечно же может. Дело в том, что если мы посмотрим действия США в отношении Украины на протяжении всех трех лет этого кризиса нашего и войны, то они постоянно дают нам какие-то посылы и сигналы, что они готовы к сотрудничеству. С нашей стороны, у меня допустим на сегодняшний день нет ни одного примера, чтобы мы с проектом какого-то документа пришли, с заявкой на вступление в НАТО приехали на саммит НАТО. Вот ездил президент в США, почему он не предложил тому же министру обороны США проект, законопроект о военном сотрудничестве между Украиной и США вне рамок блока НАТО? Где наши шаги? От нас ничего нет. Они приедут, выслушают. Они нам предлагают разные варианты. В 2014 году США предлагали создать совместное предприятие и модернизировать, предложили нам пятилетнюю программу модернизации всего нашего вооружения, даже были согласны на соотношение 51% на 49% — я имею в виду процент собственности, что 51% — Украина, а 49% — США. Мы отказались. А теперь мы бегаем и кричим, что дайте нам оружие.

Ранее военный эксперт Олег Стариков в эфире "ГС" прояснил, кто виноват в блокировании военно-технического сотрудничества Украины с другими странами.