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    Порошенко: армия Украины - одна из самых эффективных на континенте

    (обновлено: )8407
    Как заявил глава государства, украинская армия, которая создана за последние три года, восстановлена, возрождена, является одной из самых эффективных армий континента.
    Президент Украины Петр Порошенко
    пресс-служба президента Украины

    КИЕВ, 12 июл — РИА Новости. Украинская армия, которая создана за последние три года, "крепка духом" и является одной из самых эффективных армий на континенте, заявил президент Украины Петр Порошенко.

    Ранее Порошенко утверждал, что армия Украины — "одна из наиболее боеспособных в Европе".

    "Современные защитники независимости, территориальной целостности и суверенитета украинского государства тоже доказали, и доказывают, что украинская армия, которая создана за последние три года, восстановлена, возрождена, является одной из самых эффективных армий континента", — сказал Порошенко во время поездки в среду в Сумскую область, добавив, что она "боеспособна и крепка духом".

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