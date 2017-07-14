наверх
14.07.201721:11
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Политика

    Порошенко пообещал пресечь обворовывание армии

    (обновлено: )8
    Глава государства отметил, что не позволит обворовывать армию и никому не позволит "греть руки" на поставках в ВСУ. Украинский народ отдает последнее, и воровать не позволено никому.
    Пресс-конференция президента Украины Петра Порошенко
    Украинское фото

    КИЕВ, 14 июл — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко заявил, что никому не позволит обворовывать армию страны и наживаться на поставках вооружения. Об этом он сказал в пятницу, 14 июля, во время выступления на Львовском бронетанковом заводе, передает телеканал "112 Украина".

    Саммит Украина-ЕС
    president.gov.ua
    Сообразили на троих. Встреча Порошенко, Юнкера и Туска

    "Как верховный главнокомандующий и как президент Украины я никому не позволю обворовывать армию и никому не позволю "греть руки" на поставках в ВСУ. Украинский народ отдает последнее, и воровать не позволено никому", — заявил Порошенко.

    Он добавил, что "ни у кого не будет зонтика, если он коррупционер".

    "Это в полной мере относится к действующему руководству завода. Два месяца работали правоохранительные органы. Именно сегодня делаются процессуальные действия, отдавая почет и уважение работникам завода", — подчеркнул глава государства.

    Напомним, председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил о прогрессе Украины в проведении реформ и призвал страну усилить борьбу с коррупцией.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    На месте резни в Египте
    Опасный Египет: убийство туристов в отеле
    Обыски в медиа-холдинге "Вести"
    Дело Клименко и обыски в "Вестях"
    Михаил Добкин прибыл в Генеральную прокуратуру
    Несговорчивая Рада. Снятие неприкосновенности с нардепов
    Медики со всей Украины вышли на протест под МОЗ
    Медреформа или медицинский геноцид?