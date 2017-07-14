Порошенко пообещал пресечь обворовывание армии

КИЕВ, 14 июл — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко заявил, что никому не позволит обворовывать армию страны и наживаться на поставках вооружения. Об этом он сказал в пятницу, 14 июля, во время выступления на Львовском бронетанковом заводе, передает телеканал "112 Украина".

"Как верховный главнокомандующий и как президент Украины я никому не позволю обворовывать армию и никому не позволю "греть руки" на поставках в ВСУ. Украинский народ отдает последнее, и воровать не позволено никому", — заявил Порошенко.

Он добавил, что "ни у кого не будет зонтика, если он коррупционер".

"Это в полной мере относится к действующему руководству завода. Два месяца работали правоохранительные органы. Именно сегодня делаются процессуальные действия, отдавая почет и уважение работникам завода", — подчеркнул глава государства.

Напомним, председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил о прогрессе Украины в проведении реформ и призвал страну усилить борьбу с коррупцией.