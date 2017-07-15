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    Суд арестовал директора Львовского бронетанкового завода

    (обновлено: )3510
    Прокуроры просили установить 28,5 млн грн залога. По их словам, именно на такую сумму был нанесен ущерб государству в результате действий директора Львовского бронетанкового завода.
    Молоток судьи
    REUTERS Carlos Jasso

    КИЕВ, 15 июл — РИА Новости Украина. Соломенский районный суд Киева арестовал директора ГП "Львовский бронетанковый завод" Романуа Тымкива на два месяца с альтернативой внесения залога в сумме 2 млн грн, сообщает "112 Украина".

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    "Прокуроры просили установить 28,5 млн грн залога. По их словам, именно на такую сумму был нанесен ущерб государству в результате действий директора Львовского бронетанкового завода. Тымкива обязали сдать заграничные паспорта. Он будет находиться в СИЗО", — говорится в сообщении.

    Отмечается, что Тымкив свою вину не признает и намерен искать средства для внесения залога.

    Напомним, детективами НАБУ 14 июля были задержаны пять человек, причастные к махинациям с закупками двигателей для танков ГП "Львовский бронетанковый завод", в том числе директор завода и его заместитель.

    Было установлено, что должностные лица ЦБТУ ВСУ Вооружения ВСУ в сговоре со служебными лицами ГП "Львовский бронетанковый завод", учредителем ООО и при участии фирм с признаками фиктивности разработали и реализовали коррупционную схему по закупке запасных частей и комплектующих к бронетанковому вооружению и технике, чем совершили растрату бюджетных средств в 2015 году на сумму 28,5 млн грн.

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