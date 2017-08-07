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    Львовский бронетанковый завод оштрафовали на 10 млн грн

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    Военной прокуратурой заявлен иск о взыскании средств в сумме 6,5 млн гривен, а также штрафных санкций в размере 3,3 млн гривен за просрочку изготовления и поставки тактических боевых колесных машин "Дозор-Б" в количестве 10 единиц.
    Новый цех по производству Дозоров на Львовском бронетанковом заводе
    УНИАН

    КИЕВ, 7 авг — РИА Новости Украина. Хозяйственным судом города Киева удовлетворен иск прокуратуры и принято решение о взыскании с государственного предприятия "Львовский бронетанковый завод" в Государственный бюджет Украины 9,8 млн гривен, сообщает пресс-служба военной прокуратуры Западного региона Украины.

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    "В декабре 2015 года между Министерством обороны и заводом заключен договор по изготовлению и поставке оборонному ведомству тактических боевых колесных машин "Дозор-Б" в количестве 10 единиц, которые предназначались для использования в зоне проведения антитеррористической операции", — говорится в сообщении.

    Сообщается, что в связи с превышением суммы средств, перечисленных Министерством обороны Украины над фактическими затратами завода на изготовление и поставку продукции, исполнитель должен был вернуть заказчику средства, полученные ранее в качестве предоплаты по контракту в сумме почти 6,5 млн гривен. Однако указанные обязательства завод в добровольном порядке не исполнил. Так, военной прокуратурой заявлен иск о взыскании указанных средств в сумме 6,5 млн гривен, а также штрафных санкций в размере 3,3 млн гривен за просрочку изготовления и поставки военной техники.

    Ранее сообщалось, что Соломенский районный суд Киева арестовал директора ГП "Львовский бронетанковый завод" Романа Тымкива на два месяца с альтернативой внесения залога в сумме 2 млн грн.

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