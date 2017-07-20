Суд отстранил от должности директора Львовского бронетанкового завода

КИЕВ, 20 июл — РИА Новости Украина. Соломенский районный суд Киева отстранил директора ГП Львовский бронетанковый завод Романа Тымкива от занимаемой должности на два месяца.

Соответствующее решение в четверг объявила судья Светлана Кушнир, сообщает Укринформ.

"Суд принял решение ходатайство удовлетворить и отстранить Романа Тымкива от должности на срок в два месяца", — сказала Кушнир.

Сам Тымкив после заседания сказал, что точно будет подавать апелляцию.

"По нашему мнению, это решение является несправедливым, мы будем однозначно подавать апелляцию", — заявил он.

Напомним, 14 июля начальнику ЦБТУ ВСУ (генерал-майору) суд назначил арест с возможностью внесения залога в размере 2 млн грн; в то время как размер залога для начальника отдела ЦБТУ ВСУ (полковника) и основателя коммерческой структуры, задействованной в схеме, составил 1,6 млн грн — для каждого.

15 июля следственный судья продолжил рассмотрение ходатайств об избрании меры пресечения для еще двух подозреваемых — директора ЛБЗ и его заместителя. Им также назначен арест на 60 дней с возможностью внесения залога в размере 2 млн грн и 1,8 млн грн соответственно.

В то же время детективы НАБУ и прокурры САП ходатайствовали об аресте всех подозреваемых с альтернативой внесения залога в размере предмета преступления.

Ранее сообщалось, что Соломенский районный суд Киева арестовал директора ГП "Львовский бронетанковый завод" Романа Тымкива на два месяца с альтернативой внесения залога в сумме 2 млн грн.