Директор Львовского бронетанкового завода вышел из СИЗО под залог

КИЕВ, 18 июл — РИА Новости Украина. За директора Львовского бронетанкового завода Романа Тымкива внесли залог в 2 млн грн, он вышел на свободу, сообщили в пресс-службе предприятия.

В пресс-службе не смогли уточнить, кто внес утвержденную судом сумму, а также сообщили, что в среду, 19 июля, Тымкив даст пресс-конференцию, во время которой расскажет о закупке танковых двигателей, после которой его и еще 4 человек обвинили в растрате 28,5 млн грн.

Напомним, 14 июля начальнику ЦБТУ ВСУ (генерал-майору) суд назначил арест с возможностью внесения залога в размере 2 млн грн; в то время как размер залога для начальника отдела ЦБТУ ВСУ (полковника) и основателя коммерческой структуры, задействованной в схеме, составил 1,6 млн грн — для каждого.

15 июля следственный судья продолжил рассмотрение ходатайств об избрании меры пресечения для еще двух подозреваемых — директора ЛБЗ и его заместителя. Им также назначен арест на 60 дней с возможностью внесения залога в размере 2 млн грн и 1,8 млн грн соответственно.

В то же время детективы НАБУ и прокурры САП ходатайствовали об аресте всех подозреваемых с альтернативой внесения залога в размере предмета преступления.

Ранее сообщалось, что Соломенский районный суд Киева арестовал директора ГП "Львовский бронетанковый завод" Романа Тымкива на два месяца с альтернативой внесения залога в сумме 2 млн грн.