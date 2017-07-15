Пять подозреваемых в растрате средств танкового завода арестованы - НАБУ

КИЕВ, 15 июл — РИА Новости Украина. По результатам рассмотрения ходатайств детективов НАБУ и прокуроров САП в течение 14-15 июля следственным судьей Соломенского райсуда Киева избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток для пятерых человек, подозреваемых в растрате средств ГП "Львовский бронетанковый завод" на общую сумму 28,5 млн гривен. Об этом говорится на странице НАБУ в Facebook.

Размеры залога, назначенные судом в качестве альтернативы ареста подозреваемых, колеблются от 1,6 млн грн до 2 млн грн.

В частности 14 июля начальнику ЦБТУ ВСУ (генерал-майору) суд назначил арест с возможностью внесения залога в размере 2 млн грн; в то время как размер залога для начальника отдела ЦБТУ ВСУ (полковника) и основателя коммерческой структуры, задействованной в схеме, составил 1,6 млн грн — для каждого.

15 июля следственный судья продолжил рассмотрение ходатайств об избрании меры пресечения для еще двух подозреваемых — директора ЛБЗ и его заместителя. Им также назначен арест на 60 дней с возможностью внесения залога в размере 2 млн грн и 1,8 млн грн соответственно.

В то же время детективы НАБУ и прокурры САП ходатайствовали об аресте всех подозреваемых с альтернативой внесения залога в размере предмета преступления.

Ранее сообщалось, что Соломенский районный суд Киева арестовал директора ГП "Львовский бронетанковый завод" Романа Тымкива на два месяца с альтернативой внесения залога в сумме 2 млн грн.