Добкин прокомментировал решение суда о своем аресте

КИЕВ, 15 июл — РИА Новости Украина. Депутат Верховной Рады Украины от "Оппозиционного блока" Михаил Добкин, комментируя решение суда, отметил, что размер залога необоснованно большой. Он также заявил, что не будет вносить за себя деньги.

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В субботу суд в Киеве арестовал Добкина на два месяца с правом залога в 50 миллионов гривен (около 1,9 миллиона долларов).

"Я считаю, это арест, потому что сумма залога не оставляет альтернативы. Это не альтернатива, это видимость альтернативы, мы должны с вами понимать, что такие сумы залогов в УПК не были прописаны нигде, там есть суммы залога, они совсем другие, они соразмерные доходам человека, которого в чем-то обвиняют. Можно посмотреть декларацию, можно посмотреть еще что-то и, исходя из этого, сделать залог. Я же не могу сейчас идти продавать дом, выселять детей с женой на улицу, чтобы собрать деньги, для того чтобы оплатить залог… Я залог вносить не буду, у меня денег нет", — сказал Добкин журналистам после заседания суда, общение транслировал телеканал "112 Украина".

Верховная рада в четверг дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Добкина, которого прокуратура подозревает в мошенничестве с землей во времена, когда он занимал пост губернатора Харьковской области. По словам Добкина, решение Рады было для него ожидаемым, обвинения он отвергает. После голосования в Раде генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что правоохранители будут ходатайствовать об аресте Добкина.

Добкин подозревается в мошенничестве с целью завладения 78 гектарами земельных участков в Харькове стоимостью около 8,5 миллиона долларов. В сентябре 2016 года правоохранители провели обыски у мэра Харькова Геннадия Кернеса и депутата Добкина в рамках дела об организации схемы по хищению 654 гектаров земли.