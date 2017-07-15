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    Общество

    Прокуратура просит ареста Добкина и залога в 150 млн грн

    Тема:

    Несговорчивая Рада. Снятие неприкосновенности с нардепов (128)

    (обновлено: )14402
    Прокуроры просят назначить размер залога в сумме не менее 150 млн грн. Сторона обвинения обосновала это ходатайство опасениями, что Добкин может влиять на ход расследования.
    Михаил Добкин
    Украинское фото

    КИЕВ, 15 июл — РИА Новости Украина. Прокуратура попросила Печерский суд Киева избрать для народного депутата Михаила Добкина меру пресечения в виде ареста.

    Как передает "Радио Свобода", также прокуроры просят назначить размер залога в сумме не менее 150 млн грн.

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    Сторона обвинения обосновала это ходатайство опасениями, что Добкин может влиять на ход расследования.

    Ранее сообщалось, что Печерский районный суд утром в субботу, 15 июля, начал рассмотрение вопроса об избрании меры пресечения народному депутату Михаилу Добкину.

    Верховная Рада в четверг дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Добкина, которого прокуратура подозревает в мошенничестве с землей в Харькове во времена, когда он занимал пост губернатора Харьковской области. По словам Добкина, решение Рады было для него ожидаемым, обвинения он отвергает. 


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