Суд в Киеве начал избирать меру пресечения Добкину

КИЕВ, 15 июл — РИА Новости Украина. Печерский районный суд утром в субботу, 15 июля, начал рассмотрение вопроса об избрании меры пресечения народному депутату Михаилу Добкину, сообщила пресс-секретарь Генерального прокурора Украины Лариса Сарган, передает УНН.

"Сейчас Печерский суд (на Крестовом переулке) рассматривает вопрос об избрании меры пресечения нардепу Добкину", — сообщила она.

Напомним, в пятницу Добкину в Генеральной прокуратуре Украины вручили уведомление о подозрении.

Верховная Рада в четверг дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Добкина, которого прокуратура подозревает в мошенничестве с землей в Харькове во времена, когда он занимал пост губернатора Харьковской области. По словам Добкина, решение Рады было для него ожидаемым, обвинения он отвергает.