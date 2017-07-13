Рада дала согласие на задержание и арест Добкина

КИЕВ, 13 июл — РИА Новости Украина. Верховная Рада Украины в четверг, 13 июля, дала согласие на снятие депутатской неприкосновенности, на задержание и арест народного депутата от "Оппозиционного блока" Михаила Добкина.

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В кулуарах Рады Добкин прокомментировал решение Рады, заявив, что это была "чистая политика и ничего больше".

"Я политик, я должен быть готов к такому развитию событий, — отметил он. — Я обещал никуда не уезжать, понимая даже, что будет в этом зале (Рады — ред).

Ранее Добкин заявил, что готов к любому решению парламента и уже приготовил "тревожный чемоданчик" с необходимыми вещами.