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    Политика

    Рада дала согласие на задержание и арест Добкина

    Тема:

    Несговорчивая Рада. Снятие неприкосновенности с нардепов (112)

    (обновлено: )15704
    Ранее Добкин заявил, что готов к любому решению парламента и уже приготовил "тревожный чемоданчик" с необходимыми вещами.
    Михаил Добкин. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 13 июл — РИА Новости Украина. Верховная Рада Украины в четверг, 13 июля, дала согласие на снятие депутатской неприкосновенности,  на задержание и арест народного депутата от "Оппозиционного блока" Михаила Добкина.

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    В кулуарах Рады Добкин прокомментировал решение Рады, заявив, что это была "чистая политика и ничего больше".

    "Я политик, я должен быть готов к такому развитию событий, — отметил он. — Я обещал никуда не уезжать, понимая даже, что будет в этом зале (Рады — ред).

    Ранее Добкин заявил, что готов к любому решению парламента и уже приготовил "тревожный чемоданчик" с необходимыми вещами. 

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    Михаил Добкин. Архивное фото
    Несговорчивая Рада. Снятие неприкосновенности с нардепов
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