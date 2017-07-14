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    Добкин заявил, что в ГПУ ему вручили подозрение

    Тема:

    Несговорчивая Рада. Снятие неприкосновенности с нардепов (120)

    (обновлено: )121
    Нардеп Михаил Добкин заявил, что он категорически против любого ограничения своих действий и свобод, потому что не собирается прятаться от следствия.
    Михаил Добкин прибыл в Генеральную прокуратуру
    Украинское фото

    КИЕВ, 14 июл — РИА Новости Украина. Депутат Рады от "Оппозиционного блока" Михаил Добкин заявил, что в Генпрокуратуре Украины ему вручили подозрение, после чего он направится на допрос.

    Михаил Добкин прибыл в Генеральную прокуратуру
    Украинское фото
    С вещами на выход. Добкин прибыл на допрос в ГПУ

    Верховная Рада в четверг дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Добкина, которого прокуратура подозревает в мошенничестве с землей в Харькове во времена, когда он занимал пост губернатора Харьковской области. По словам Добкина, решение Рады было для него ожидаемым, обвинения он отвергает. После голосования в Раде генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что в пятницу Добкина ждут в Генпрокуратуре и что правоохранители будут ходатайствовать о его аресте.

    "Вручал исполняющий обязанности (генпрокурора — Ред.), его первый заместитель, мне объяснили права, обязанности, вручили подозрение, я его подписал, сейчас еду на первый допрос. Я заявил и.о. генпрокурора, что добровольно хочу сдать все паспорта, чтобы не было спекуляции, что я хочу убежать. Также я сказал, что категорически против любого ограничения моих действий и свобод, потому что не собираюсь прятаться от следствия", — сказал Добкин во время общения с журналистами, которое транслировал телеканал "112 Украина".

    По его мнению, решения суда по аресту в пятницу уже не будет. "Решения суда, как я понял, сегодня не будет", — отметил Добкин.

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