Добкин заявил, что в ГПУ ему вручили подозрение

КИЕВ, 14 июл — РИА Новости Украина. Депутат Рады от "Оппозиционного блока" Михаил Добкин заявил, что в Генпрокуратуре Украины ему вручили подозрение, после чего он направится на допрос.

Верховная Рада в четверг дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Добкина, которого прокуратура подозревает в мошенничестве с землей в Харькове во времена, когда он занимал пост губернатора Харьковской области. По словам Добкина, решение Рады было для него ожидаемым, обвинения он отвергает. После голосования в Раде генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что в пятницу Добкина ждут в Генпрокуратуре и что правоохранители будут ходатайствовать о его аресте.

"Вручал исполняющий обязанности (генпрокурора — Ред.), его первый заместитель, мне объяснили права, обязанности, вручили подозрение, я его подписал, сейчас еду на первый допрос. Я заявил и.о. генпрокурора, что добровольно хочу сдать все паспорта, чтобы не было спекуляции, что я хочу убежать. Также я сказал, что категорически против любого ограничения моих действий и свобод, потому что не собираюсь прятаться от следствия", — сказал Добкин во время общения с журналистами, которое транслировал телеканал "112 Украина".

По его мнению, решения суда по аресту в пятницу уже не будет. "Решения суда, как я понял, сегодня не будет", — отметил Добкин.