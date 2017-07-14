С вещами на выход. Добкин прибыл на допрос в ГПУ

Депутат Верховной рады от "Оппозиционного блока" Михаил Добкин, которого парламент разрешил привлечь к уголовной ответственности, пришел в пятницу на допрос в генпрокуратуру и заявил журналистам, что "готов уехать в СИЗО и какое-то время побыть за решеткой".

Верховная Рада в четверг дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Добкина, которого прокуратура подозревает в мошенничестве с землей в Харькове во времена, когда он занимал пост губернатора Харьковской области. По словам Добкина, решение Рады было для него ожидаемым, обвинения он отвергает. После голосования в Раде генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что в пятницу Добкина ждут на допрос в генпрокуратуре, и что правоохранители будут ходатайствовать о его аресте.

"Я готов отсюда уехать в СИЗО… Я их абсолютно не боюсь, я хочу быть на свободе, но если мне придется какое-то время побыть за решеткой, я готов", — сказал Добкин журналистам у здания генпрокуратуры в Киеве в пятницу.

Он также сказал, что намерен привлечь для защиты иностранных адвокатов. — сказал Добкин во время общения с журналистами, которое транслировал телеканал "112 Украина".

По его мнению, решения суда по аресту в пятницу уже не будет. "Решения суда, как я понял, сегодня не будет", — отметил Добкин.