Добкин пообещал, что не сбежит и не ляжет в больницу

ИЕВ, 13 июл — РИА Новости Украина. Народный депутат от фракции "Оппозиционный блок" Михаил Добкин пообещал никуда не уезжать, в больницу не ложиться и прийти в пятницу в Генеральную прокуратуру, куда его вызвал Юрий Луценко.

"Я обещал никуда не уезжать, даже понимая, что будет в этом зале. Вы можете не сомневаться, я завтра буду ровно в назначенное время с адвокатами, ознакомлюсь с документами и дальше встретимся на заседании суда, который будет избирать мне меру пресечения. Я даю вам гарантию, что я никуда не собирался исчезать, и сейчас тем более не собираюсь. Я буду завтра в прокуратуре в 14:00", — цитирует Добкина "112 Украина".

Нардеп сообщил, что полностью готов к предстоящим событиям.

"Я, поверьте мне, нахожусь в хорошей физической форме. Со здоровьем у меня, тьху-тьху, все нормально. В больничку я не собираюсь, одеяло клетчатое брать с собой не собираюсь. Я пойду туда, куда они хотят меня отправить", — сказал Добкин.

Генеральный прокурор Юрий Луценко вызвал народного депутата от фракции "Оппозиционны блок" Михаила Добкина в Генпрокуратуру на 14:00 в пятницу.

Напомним, Верховная Рада Украины в четверг, 13 июля, дала согласие на снятие депутатской неприкосновенности, на задержание и арест народного депутата от "Оппозиционного блока" Михаила Добкина.

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В кулуарах Рады Добкин прокомментировал решение Рады, заявив, что это была "чистая политика и ничего больше". Он также сказал, что идет общаться с адвокатами.

Луценко в конце июня заявил, что попросил Верховную Раду предоставить согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Добкина. Депутат подозревается в мошенничестве с целью завладения 78 гектарами земельных участков в Харькове стоимостью около 8,5 миллиона долларов.