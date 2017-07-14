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    "Есть задача посадить кого-либо из оппозиции". Комментарий Михаила Добкина

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    Несговорчивая Рада. Снятие неприкосновенности с нардепов (116)

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    Михаил Добкин считает, что власть преследует цель держать депутатов в страхе, а он был выбран жертвой. Так он прокомментировал снятие с него депутатской неприкосновенности и разрешение взять его под арест.
    NewsOne/Youtube

    "Есть задача посадить кого-либо из оппозиции. Цели преследуется две: это держать в страхе депутатов из коалиции и тех, кто не входит в коалицию", — заявил Добкин.

    Второй задачей власти он назвал "отчет о своей деятельности для своих избирателей". "Они пытались воспользоваться этим, чтобы заработать баллы перед этими людьми, которые за них голосования. Я был выбран жертвой", — заявил нардеп.

    Верховная Рада Украины на заседании в четверг дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Добкина, которого прокуратура подозревает в мошенничестве с землей в Харькове во времена, когда он занимал пост губернатора Харьковской области. По словам Добкина, решение Рады было для него ожидаемым.

    Генпрокурор Юрий Луценко в конце июня попросил Раду предоставить согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Добкина. В Украине парламентарии пользуются депутатским иммунитетом. Для привлечения их к ответственности следствие должно попросить разрешения у Рады. Добкин назвал обвинения против него "абсолютной глупостью и фальсификацией".

    Депутат подозревается в мошенничестве с целью завладения 78 гектарами земельных участков в Харькове стоимостью около 8,5 миллиона долларов. В сентябре 2016 года правоохранители провели обыски у мэра Харькова Геннадия Кернеса и депутата Добкина в рамках дела об организации схемы по хищению 654 гектаров земли.

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