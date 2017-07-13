Геращенко подаст иск на Добкина

КИЕВ, 13 июл — РИА Новости Украина. Член коллегии МВД, народный депутат Антон Геращенко ("Народный фронт") намерен подать гражданский иск о защите чести и достоинства на коллегу по парламенту Михаила Добкина ("Оппозиционный блок").

По его словам, иск будет подан в пятницу, 14 июля. Он возмущен обвинениями Добкина о его якобы причастности к покушению на мэра Харькова Геннадия Кернеса.

"За эти слова Михаил Маркович Добкин ответит в суде. Завтра я подаю гражданский иск о защите чести и достоинства, в котором я требую от Добкина публично извиниться, в том числе на странице этого издания "Страна.ua" о том, что он распространяет недостоверную информацию о якобы моей причастности к покушению на убийство Кернеса и покушении на самого Добкина. Это абсолютный бред", — заявил он "112 Украина".

При это Геращенко добавил, что у него нет личной неприязни ни к Кернесу, ни к Добкину. "Я просто хотел бы, чтобы они, как и другие депутаты, чиновники в этой стране жили по закону", — заключил нардеп.

Покушение на мэра Харькова Геннадия Кернеса было совершено 28 апреля 2014 года. Во время пробежки неизвестный ранил его в спину из огнестрельного оружия. Мэра прооперировали в харьковской больнице неотложной помощи и срочно самолетом отправили для продолжения лечения в Израиль, где он находился до 17 июня, после чего вернулся в Харьков. Кернес заявил, что к покушению на него может быть причастен министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.