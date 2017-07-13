ГПУ в пятницу попросит суд арестовать Добкина

КИЕВ, 13 июл — РИА Новости Украина. Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что ГПУ в пятницу внесет в суд ходатайство об избрании депутату Рады от "Оппозиционного блока" Михаилу Добкину, которого парламент разрешил привлечь к уголовной ответственности, меры пресечения в виде ареста.

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"По Добкину мы уже завтра обратимся в суд, чтобы суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей… Зная наше законодательство, думаю, что все помнят, что суд при этом должен обязательно предложить господину Добкину возможность внесения залога, он будет адекватен убыткам, которые, вероятно, нанесены харьковской общине", — сказал Луценко в четверг журналистам.

По его словам, Генпрокуратура не задержала Добкина прямо в Раде потому, что для этого нужно отдельное решение суда. При этом он считает, что депутат не покинет страну и явится в прокуратуру.

"Для того, чтобы задержать народного депутата по коррупционным статьям до избрания меры пресечения в виде содержания под стражей, необходимо решение суда. Только Национальное антикоррупционное бюро и Специальная антикоррупционная прокуратура имеют право делать это без решения суда в превентивных целях, ГП Украины лишена такого права", — добавил Луценко.

Добкин уже заявил, что не намерен покидать страну и в пятницу обязательно придет на допрос в Генпрокуратуру.

Верховная рада Украины в четверг дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Добкина, которого прокуратура подозревает в мошенничестве с землей в Харькове во времена, когда он занимал пост губернатора Харьковской области. По словам Добкина, решение Рады было для него ожидаемым, обвинения он отвергает.