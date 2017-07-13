Портнов о снятии неприкосновенности: выиграли те, против кого голосовали

РИА Новости Украина

Во вторник, 11 июля, Верховная Рада в течение пяти часов рассматривала представление Генпрокуратуры о снятии депутатской неприкосновенности с 5 народных депутатов. В итоге народные избранники дали согласие на лишение неприкосновенности Олеся Довгого, Максима Полякова и Борислава Розенблата, а в отношении Евгения Дейдея и Андрея Лозового – отказали.

В связи с этим многие обсуждают, что депутаты все-таки уровняли своих коллег с обычными гражданами и дали согласие на привлечение нескольких из них к уголовной ответственности, отмечает на своей странице в Facebook юрист, экс-заместитель главы Администрации президента Андрей Портнов.

По его мнению, это "манипуляция и обман".

"Не дали. Сегодня (11 июля – Ред.) по факту выиграли все, против кого формально проголосовали. Разница в том, что последнее время неугодных политиков и бизнесменов власть сразу же лишает свободы, инициируя многомиллионные залоги, которые в реальной жизни, по сути, превращаются в аресты. А в отношении своих депутатов парламент, согласившись с привлечением, отказал в даче согласий на арест, что по факту обозначает их дальнейшую реабилитацию и развал уголовных дел", – заявил Портнов.

Дальше, прогнозирует юрист, все будет происходить "как обычно для своих": скромная мера пресечения, десятки ходатайств и экспертиз, месяцы и годы документооборота между прокурорами и судьями, констатация недопустимости доказательств и закрытие дел сразу после потери остроты событий и смещения информационных поводов.

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А, по мнению политтехнолога Сергея Гайдая, президент Петр Порошенко рождает себе второго Онищенко.

"История Онищенко была такова: он делал немало грязной работы для президентской команды, но от наезда НАБУ, от открытого дела президент, который ему лично обещал защиту, свое обещание не выполнил и получил постоянную угрозу от сидящего за границей человека, который недоволен и критикует лично президента. Олесь Довгий – очень близкий человек президенту. Он, скажем, был протеже Черновецкому от Порошенко, и до сегодняшнего дня он был под его невидимой защитой, потому что и земельный участок с Кононенко, который Петр Алексеевич имеет в центре города, и очень много других дел были решены через Олеся Довгого", – сообщил Гайдай.