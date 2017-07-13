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    Луценко вызвал Добкина в ГПУ

    (обновлено: )1501
    Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что народный депутат Михаил Добкин вызван в ГПУ в пятницу на 14.00.
    Юрий Луценко в Верховной Раде
    УНИАН

    КИЕВ, 13 июл — РИа Новости Украина. Генеральный прокурор Юрий Луценко вызвал народного депутата от фракции "Оппозиционны блок" Михаила Добкина в Генпрокуратуру на 14:00 в пятницу.

    Юрий Луценко в Верховной Раде
    УНИАН
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    Об этом глава ГПУ сказал в ходе вечернего пленарного заседания Рады.

    "Народному депутату Добкину М. М. объявляю вызов в ГПУ завтра на 14:00. Надеюсь, к этому времени суд примет все необходимые решения, которые дадут нам возможность реализовать решение ВРУ", — сказал Луценко.

    Напомним, Верховная Рада Украины в четверг, 13 июля, дала согласие на снятие депутатской неприкосновенности,  на задержание и арест народного депутата от "Оппозиционного блока" Михаила Добкина.

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    В кулуарах Рады Добкин прокомментировал решение Рады, заявив, что это была "чистая политика и ничего больше". Он также сказал, что идет общаться с адвокатами.

    Луценко в конце июня заявил, что попросил Верховную Раду предоставить согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Добкина. Депутат подозревается в мошенничестве с целью завладения 78 гектарами земельных участков в Харькове стоимостью около 8,5 миллиона долларов.

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