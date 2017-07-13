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13.07.201711:34
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    Политика

    На случай ареста: Добкин пришел в Раду с "тревожным чемоданчиком"

    (обновлено: )20401
    Депутат сообщил, что готов к любому результату голосования по представлению Генпрокуратуры, еще раз подчеркнув, что сам намерен голосовать за снятие с себя неприкосновенности.
    Михаил Добкин. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 13 июл — РИА Новости Украина. Депутат от "Оппозиционного блока" Михаил Добкин готов к любому решению парламента и уже приготовил тревожный чемоданчик с необходимыми вещами. Об этом Добкин сообщил в четверг журналистам.

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    Украинское фото
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    Добкин сообщил, что готов к любому результату голосования по представлению Генпрокуратуры, еще раз подчеркнув, что сам намерен голосовать за снятие с себя неприкосновенности.

    На замечание журналистов, что коалиция готова голосовать и за его арест, и взял ли он с собой на всякий случай вещи, Добкин ответил:

    "Да, у меня в машине лежит тревожный чемоданчик, потому что я уже знаю, что необходимо, чтобы было с собой первое время. Спортивный костюм, кроссовки…" — "Зубная щетка?" —

    "Ну естественно! Вы же зубы чистите по утрам. Депутаты тоже чистят". — "Сухари?" — "Сухари вы мне принесете".

    ​Напомним, 13 июля Верховная Рада планирует внести изменения в госбюджет на 2017 год, рассмотреть новую редакцию закона о Конституционном Суде (№ 6427-д) и представление Генеральной прокуратуры на снятие неприкосновенности, задержание и арест депутата Михаила Добкина.

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