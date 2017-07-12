Фотоитоги 12 июля: Добкин vs Луценко, обыски в "Укрэнерго", Порошенко в Сумах

Генеральная прокуратура настаивает, что Михаил Добкин на посту мэра вступил в преступный сговор с должностными лицами и руководителями кооперативов "Жилстрой-1" и "Авантаж" в Харькове. Об этом на регламентном комитете в среду заявил генпрокурор Юрий Луценко.

"Мы настаиваем, что господин Добкин вступил в преступный сговор с целью выгоды", — сказал он.

Кроме того Луценко сказал, что ГПУ проверит, кто поселился в домах, которые построили эти кооперативы на выделенных участках земли городским советом Харькова.

"Это социальное жилье могли получить должностные лица", — пояснил Луценко.

Генпрокурор также заявил, что у Добкина есть возможность выехать за границу.