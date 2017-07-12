наверх
12.07.201718:54
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Фотоленты

    Фотоитоги 12 июля: Добкин vs Луценко, обыски в "Укрэнерго", Порошенко в Сумах

    (обновлено: )12
    Регламентный комитет Рады рассматривает представление Генпрокуратуры против Михаила Добкина
    Визит Петра Порошенко в Сумы
    Акция Жертвы бюрократии: в очереди смерти умирают пациенты под Кабмином
    Львовский стрит-арт
    Обыски в Укрэнерго
    Работники коммунальной службы устанавливают арку с гербом города и вывеской Запоріжжя - колиска державності України, на площади Фестивальной, в Запорожье
    Обыски в Укрэнерго
    Регламентный комитет Рады рассматривает представление Генпрокуратуры против Михаила Добкина
    Украинское фото
    Визит Петра Порошенко в Сумы
    Визит Петра Порошенко в Сумы
    Сайт президента Украины
    Акция Жертвы бюрократии: в очереди смерти умирают пациенты под Кабмином
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Львовский стрит-арт
    Львовский стрит-арт
    lviv.depo.ua
    Обыски в Укрэнерго
    Обыски в "Укрэнерго"
    Михаил Бно-Айриян в Facebook
    Работники коммунальной службы устанавливают арку с гербом города и вывеской Запоріжжя - колиска державності України, на площади Фестивальной, в Запорожье
    Работники коммунальной службы устанавливают арку с гербом города и вывеской "Запоріжжя - колиска державності України", на площади Фестивальной, в Запорожье
    УНИАН Прилепа Александр
    Обыски в Укрэнерго
    Обыски в "Укрэнерго"
    Михаил Бно-Айриян в Facebook

    Рекомендуем

    Укробот из двух Запорожцев. Одесский скульптор создал трансформераХудожник создал робота-трансформера из "Запорожцев"17:14 12.07.2017
    Маскарад на Уимблдоне: болельщик в костюме ястреба шокировал публику15:44 12.07.2017
    На месте взрыва жилого дома в Голосеевском районе КиеваСтены настежь: новые кадры с места трагического взрыва жилого дома в Киеве14:13 12.07.2017
    Лишение неприкосновенности: в соцсети высмеяли депутатов13:33 12.07.2017
    Акция Жертвы бюрократии: в очереди смерти умирают пациенты под КабминомУ Кабмина тяжелобольные требуют "не дать им умереть"11:22 12.07.2017
    Чудеса света из песка. Международный фестиваль песчаных скульптур в БолгарииЧудеса света из песка. Международный фестиваль песчаных скульптур в Болгарии05:10 12.07.2017
    Националисты требуют снять неприкосновенность с нардеповФотоитоги 11 июля: Рада в дыму, перекрытие трассы Киев-Чоп бойцами АТО18:32 11.07.2017
    Националисты требуют снять неприкосновенность с нардеповЖара под Радой. Националисты требуют снять неприкосновенность с нардепов17:33 11.07.2017
    В Днепре позеленела вода"Зеленый Днепр": главная река Украины резко сменила цвет15:19 11.07.2017
    Все фотоленты

    Генеральная прокуратура настаивает, что Михаил Добкин на посту мэра вступил в преступный сговор с должностными лицами и руководителями кооперативов "Жилстрой-1" и "Авантаж" в Харькове. Об этом на регламентном комитете в среду заявил генпрокурор Юрий Луценко.

    "Мы настаиваем, что господин Добкин вступил в преступный сговор с целью выгоды", — сказал он.

    Кроме того Луценко сказал, что ГПУ проверит, кто поселился в домах, которые построили эти кооперативы на выделенных участках земли городским советом Харькова.

    "Это социальное жилье могли получить должностные лица", — пояснил Луценко.

    Генпрокурор также заявил, что у Добкина есть возможность выехать за границу.

    Ссылки по теме: