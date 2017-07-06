В представлении ГПУ на Добкина фигурирует еще один харьковский нардеп

КИЕВ, 6 июл — РИА Новости Украина. В представлении Генеральной прокуратуры о разрешении на привлечение народного депутата от фракции "Оппозиционный блок" Михаила Добкина к уголовной ответственности фигурирует внефракционный нардеп от Харьковской области Анатолий Денисенко.
По информации, содержащейся в представлении ГПУ, политик участвовал в земельных махинациях Михаила Добкина, отмечает Hromadske.Kharkiv.
Денисенко был избран народным депутатом Украины от 173-го округа. В 2008 году Анатолий Денисенко был одним из двух участников кооператива "Авантаж". Согласно информации ГПУ, в октябре 2008 года Денисенко просил Добкина передать в собственность кооператива "Авантаж" земельные участки в Харькове общей площадью 16.6 га. Выделение земельных участков более 16 га земли кооперативу из двух человек является нарушением Жилищного кодекса — объясняют следователи Генеральной прокуратуры.
23 октября 2008 года Харьковский городской совет проголосовал за решение выделить кооперативу "Авантаж" земельные участки. Тогдашний мэр Харькова Михаил Добкин подписал это решение.
В пресс-службе Анатолия Денисенко отказались предоставить комментарий к решению регламентного комитета и голосованию в Верховной Раде Украины по представлению о снятии неприкосновенности с Михаила Добкина.