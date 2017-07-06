В представлении ГПУ на Добкина фигурирует еще один харьковский нардеп

КИЕВ, 6 июл — РИА Новости Украина. В представлении Генеральной прокуратуры о разрешении на привлечение народного депутата от фракции "Оппозиционный блок" Михаила Добкина к уголовной ответственности фигурирует внефракционный нардеп от Харьковской области Анатолий Денисенко.

По информации, содержащейся в представлении ГПУ, политик участвовал в земельных махинациях Михаила Добкина, отмечает Hromadske.Kharkiv.

hromadske.kharkiv.ua Выдержки из представления ГПУ на Михаила Добкина

Денисенко был избран народным депутатом Украины от 173-го округа. В 2008 году Анатолий Денисенко был одним из двух участников кооператива "Авантаж". Согласно информации ГПУ, в октябре 2008 года Денисенко просил Добкина передать в собственность кооператива "Авантаж" земельные участки в Харькове общей площадью 16.6 га. Выделение земельных участков более 16 га земли кооперативу из двух человек является нарушением Жилищного кодекса — объясняют следователи Генеральной прокуратуры.

Фото из открытых источников Народный депутат Анатолий Денисенко

23 октября 2008 года Харьковский городской совет проголосовал за решение выделить кооперативу "Авантаж" земельные участки. Тогдашний мэр Харькова Михаил Добкин подписал это решение.

В пресс-службе Анатолия Денисенко отказались предоставить комментарий к решению регламентного комитета и голосованию в Верховной Раде Украины по представлению о снятии неприкосновенности с Михаила Добкина.