наверх
12.07.201720:26
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Политика

    Представления против Добкина признаны законными

    Тема:

    Несговорчивая Рада. Снятие неприкосновенности с нардепов (101)

    (обновлено: )12502
    Как сообщил первый заместитель регламентного комитета ВР Павел Пинзенык, комитет признал представление на задержание и арест законным, но недостаточно мотивированным и обоснованным.
    Михаил Добкин. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 12 июл — РИА Новости Украина. Регламентный комитет признал законным представление ГПУ на снятие неприкосновенности с народного депутата Украины Михаила Добкина, однако с недостатками в части обоснования, сообщает "112 Украина".

    durdom.in.ua
    Лишение неприкосновенности: в соцсети высмеяли депутатов

    Соответствующее решение озвучил первый заместитель регламентного комитета ВР Павел Пинзенык.

    "Комитет считает, что представление о предоставлении согласия на привлечение к ответственности народного депутата Украины Добкина М. М., поддержанное и внесенное в ВРУ генпрокурором Украины Луценко Ю. В. 29 июня 2017 года № 15/1/1-28275\16, является достаточным с точки зрения представленных материалов, законным и мотивированным, поскольку инициировано и подано надлежащим субъектом представления. Представление имеет определенные недостатки в части обоснования, они изложены в мотивировочной части этого заключения. Учитывая изложенное, предлагается комитету принимать решение и принять решения по представлению о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Украины Добкина М. М., поддержанное и внесенное в ВРУ генпрокурором Украины Луценко Ю. В., и направить председателю ВР заключение комитета, указанное представление и объяснение народного депутата Украины Добкина М. М.", — сказал Пинзеник.

    По его словам, комитет признал представление на задержание и арест законным, но недостаточно мотивированным и обоснованным.

    Ранее генеральный прокурор Юрий Луценко внес в Верховную Раду представление о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата  Михаила Добкина.

    Напомним, Верховная Рада рассматривала представления Генпрокуратуры в течение пяти часов. Депутаты дали согласие на лишение неприкосновенности Олеся Довгого, Максима Полякова и Борислава Розенблата, а в отношении Евгения Дейдея и Андрея Лозового — отказали.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Игорь Луценко. Архивное фото
    Несговорчивая Рада. Снятие неприкосновенности с нардепов
    Здание Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ)
    Обыски в "Укрэнерго"
    Госсекретарь США Рэкс Тиллерсон в Киеве
    Киев встречает: Тиллерсон, Столтенберг, Гутерреш
    Михаил Погребинский
    "Позитивная химия": первая встреча Путина и Трампа