Представления против Добкина признаны законными

КИЕВ, 12 июл — РИА Новости Украина. Регламентный комитет признал законным представление ГПУ на снятие неприкосновенности с народного депутата Украины Михаила Добкина, однако с недостатками в части обоснования, сообщает "112 Украина".

Соответствующее решение озвучил первый заместитель регламентного комитета ВР Павел Пинзенык.

"Комитет считает, что представление о предоставлении согласия на привлечение к ответственности народного депутата Украины Добкина М. М., поддержанное и внесенное в ВРУ генпрокурором Украины Луценко Ю. В. 29 июня 2017 года № 15/1/1-28275\16, является достаточным с точки зрения представленных материалов, законным и мотивированным, поскольку инициировано и подано надлежащим субъектом представления. Представление имеет определенные недостатки в части обоснования, они изложены в мотивировочной части этого заключения. Учитывая изложенное, предлагается комитету принимать решение и принять решения по представлению о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Украины Добкина М. М., поддержанное и внесенное в ВРУ генпрокурором Украины Луценко Ю. В., и направить председателю ВР заключение комитета, указанное представление и объяснение народного депутата Украины Добкина М. М.", — сказал Пинзеник.

По его словам, комитет признал представление на задержание и арест законным, но недостаточно мотивированным и обоснованным.

Ранее генеральный прокурор Юрий Луценко внес в Верховную Раду представление о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Михаила Добкина.

Напомним, Верховная Рада рассматривала представления Генпрокуратуры в течение пяти часов. Депутаты дали согласие на лишение неприкосновенности Олеся Довгого, Максима Полякова и Борислава Розенблата, а в отношении Евгения Дейдея и Андрея Лозового — отказали.