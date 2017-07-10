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    Стало известно, когда комитет Рады рассмотрит представления на Добкина

    Тема:

    Луценко против нардепов. Представления генпрокурора (67)

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    Представление Генеральной прокуратуры о снятии неприкосновенности, задержании и аресте народного депутата Михаила Добкина от фракции "Оппозиционный блок" будет рассмотрено 12 июля.
    Михаил Добкин. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 10 июл — РИА Новости Украина. Регламентный комитет Верховной Рады 12 июля рассмотрит представление Генеральной прокуратуры о снятии неприкосновенности, задержании и аресте народного депутата Михаила Добкина от фракции "Оппозиционный блок", сообщает пресс-служба комитета.

    Валерий Дымов
    скриншот видео
    Депутаты и неприкосновенность. На кону карьера Луценко - эксперт

    В представлении речь идет о даче согласия на привлечение Добкина к уголовной ответственности, а также о даче согласия на его задержание и избрание меры пресечения в виде содержания под стражей (ареста).

    Заседание комитета 12 июля начнется в 15.00.

    Ранее генеральный прокурор Юрий Луценко внес в Верховную Раду представление о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата  Михаила Добкина.

    По конституции, для привлечения депутата Рады к уголовной ответственности парламент должен принять решение о лишении его депутатской неприкосновенности. Перед обсуждением этого вопроса Радой его рассматривает регламентный комитет, при этом его выводы является только рекомендацией для депутатов.

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    Ранее парламентарии рассмотрели представления, поданные генпрокурором, на представителей "Народного фронта" — Евгения Дейдея и Максима Полякова, на нардепа от депутатской группы "Воля народа" Олеся Довгого, а также на члена фракции "Радикальная партия" Андрея Лозового и нардепа от БПП Борислава Розенблата. 

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