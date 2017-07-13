Добкин заявил, что ему будет очень сложно заплатить залог

КИЕВ, 13 июл — РИА Новости Украина. Народный депутат от "Оппозиционного блока" Михаил Добкин, которого Рада в четверг лишила депутатской неприкосновенности, заявил, что ему будет сложно заплатить залог в случае вынесения судом соответствующего решения.

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"Прокуратура, в нарушение всех действующих, мыслимых и немыслимых законов, насчитала мне такую сумму якобы убытков, которую мне в виде залога заплатить будет очень сложно. А требовать они будут именно эту сумму", — сообщил Добкин журналистам в кулуарах Рады.

По его словам, он намерен сегодня встретиться с адвокатами и подготовиться к завтрашнему визиту в Генпрокуратуру.

Как сообщалось ранее, Верховная Рада Украины в четверг, 13 июля, дала согласие на снятие депутатской неприкосновенности, на задержание и арест народного депутата от "Оппозиционного блока" Михаила Добкина. Генпрокурор Юрий Луценко вызвал депутата в ГПУ в пятницу в 14.00.