Добкин сдал загранпаспорта

КИЕВ, 14 июл — РИА Новости Украина. Народный депутат Украины от фракции "Оппозиционный блок" Михаил Добкин сдал Генеральной прокуратуре два своих заграничных паспорта.

Позже он сдаст еще один, который находится в визовом центре и задействован в процедуре оформления британской визы.

"Я собственноручно сдал все свои паспорта. Я сдал заграничный паспорт, там, где стоят у меня визы в страны Европейского союза и США. Также я сдал заграничный паспорт, который случайно у себя нашел. Это мой заграничный паспорт дипломатический, срок действия которого закончился в 2011 году… Также один из паспортов заграничных, биометрический, у меня находится в визовом центре для получения британской визы", — цитируют Украинские новости.

Нардеп оставил ГПУ расписку с обещанием сдать и этот загранпаспорт, когда его вернут из визового центра. Добкин также рассказал журналистам, что в пятницу ГПУ не успела подать в суд ходатайство об избрании ему меры пресечения. Суд будет избирать ему меру пресечения 17-18 июля.

Верховная Рада в четверг дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Добкина, которого прокуратура подозревает в мошенничестве с землей в Харькове во времена, когда он занимал пост губернатора Харьковской области. По словам Добкина, решение Рады было для него ожидаемым, обвинения он отвергает. После голосования в Раде генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что в пятницу Добкина ждут в Генпрокуратуре и что правоохранители будут ходатайствовать о его аресте.