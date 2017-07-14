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    Добкин сдал загранпаспорта

    Тема:

    Несговорчивая Рада. Снятие неприкосновенности с нардепов (121)

    (обновлено: )35
    По словам нардепа Михаила Добкина, его третий загранпаспорт находится в визовом центре и задействован в процедуре оформления британской визы.
    Михаил Добкин прибыл в Генеральную прокуратуру
    Украинское фото

    КИЕВ, 14 июл — РИА Новости Украина. Народный депутат Украины от фракции "Оппозиционный блок" Михаил Добкин сдал Генеральной прокуратуре два своих заграничных паспорта.

    Михаил Добкин прибыл в Генеральную прокуратуру
    Украинское фото
    С вещами на выход. Добкин прибыл на допрос в ГПУ

    Позже он сдаст еще один, который находится в визовом центре и задействован в процедуре оформления британской визы.

    "Я собственноручно сдал все свои паспорта. Я сдал заграничный паспорт, там, где стоят у меня визы в страны Европейского союза и США. Также я сдал заграничный паспорт, который случайно у себя нашел. Это мой заграничный паспорт дипломатический, срок действия которого закончился в 2011 году… Также один из паспортов заграничных, биометрический, у меня находится в визовом центре для получения британской визы", — цитируют Украинские новости.

    Нардеп оставил ГПУ расписку с обещанием сдать и этот загранпаспорт, когда его вернут из визового центра. Добкин также рассказал журналистам, что в пятницу ГПУ не успела подать в суд ходатайство об избрании ему меры пресечения. Суд будет избирать ему меру пресечения 17-18 июля.

    Верховная Рада в четверг дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Добкина, которого прокуратура подозревает в мошенничестве с землей в Харькове во времена, когда он занимал пост губернатора Харьковской области. По словам Добкина, решение Рады было для него ожидаемым, обвинения он отвергает. После голосования в Раде генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что в пятницу Добкина ждут в Генпрокуратуре и что правоохранители будут ходатайствовать о его аресте.

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