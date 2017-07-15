Арест директора танкового завода не вызывает вопросов - эксперт

РИА Новости Украина – радиостанция "Голос Столицы"

Сотрудники НАБУ задержали директора львовского бронетанкового завода Романа Тымкива и его заместителя Олега Ткаченко. Их подозревают в присвоении или растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением.

Как сообщают на сайте НАБУ, служебные лица центрального бронетанкового управления ВСУ и львовского бронетанкового завода сговорились и вместо новых двигателей для танков Т-72 на самом деле закупили б\у двигатели. Cтарые, а некоторые еще и не рабочие двигатели ранее уже были проданы в 2008-2009 годах. Их реализовали предприятиям на внутреннем рынке как избыточное имущество Минобороны.

Выпуск этой модели двигателей прекратился еще в 90-х годах, что, как говорят в НАБУ, инициаторам схемы было прекрасно известно. Растрату бюджетных средств оценили в 28,5 миллионов гривен.

Как могли работать схемы, в которых подозревают задержанных, проанализировал в эфире радиостанции Голос Столицы директор информационно-консалтинговой компании "Дефенс Експерс" Сергей Згурец.

(текст публикуется на языке оригинала)

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В 2015 році затримали тодішнього директора цього ж бронетанкового заводу Олександра Остапця за підозрою у розкраданні державних коштів. Що не так із цим заводом?

— В будь-якому разі, дійсно, скажу вам так, що співпадіння, що один і той же завод опиняється в подібних ситуаціях два роки поспіль, дійсно, викликає питання до управління цим заводом. І власне до формату взаємовідносин цього підприємства, яке входить до складу "Укроборонпрому", Міноборони. Але все таки зазначу, що подібні будь-які контракти укладаються в рамках тендерних процедур і треба зважити, які ще інші компанії брали участь в цих тендерних процедурах, тому що боюсь, що насправді деякі речі можуть бути притягнутими до цієї справи, тому що теж центральне бронетанкове управління насправді закуповує через тендери. Тому щодо деяких речей ще поки що виникають питання і не так категорично, як воно виглядає в заяві НАБУ.

Ви не пов'язуєте ці затримання із візитом президента?

— Мені важко сказати. У будь-якому разі у мене цей бронетанковий завод викликає питання, насамперед, через те, що завод є ключовим підприємством, яке мало виготовляти БТР "Дозор", які щонайменше два чи три роки чекає українська армія, починаючи від того, що РНБО, пан Олександр Турчинов сказав, що завод буде виробляти 200 цих "Дозорів" на рік. Але досі українська армія має десять цих машин, які перебувають в експериментальному проходженні і, звісно, якщо директор цього заводу не спроможний виконати державне оборонне замовлення, яке надзвичайно важливе, з іншого боку, виникають питання з двигунами, то система управління оборонною промисловістю, дійсно, потребує кардинальних змін. Якщо президент, справді, на підставі арешту директора цього заводу більш серйозно подивиться, як керується оборонна промисловість, думаю, це має сенс. Якщо йдеться про лише кампанії без змін в управлінні, то сенс від такого затримань буде нульовий.

Также задержание директора завода прокомментировала в эфире "ГС" основательница волонтерской сотни "Добрая воля" Наталья Воронкова.

Як ви прокоментуєте таку ситуацію? Чому такі події стають відомі лише зараз?

— По-перше, ще багато чого ще не введено в обороноздатність і є якісь прилади, які ще не введені на обороноздатність і ми не можемо їх закуповувати як держава, тому ще звертаються дуже багато до волонтерів.

"Добра воля" співпрацювала з "Укроборонпромом" і його підприємствами?

— Ні, з "Укроборонпромом" ми не співпрацювали. Ми тільки купували деякі прилади як волонтери звичайні та возили на фронт. Це, звичайно, були і якісь спеціальні прилади, які хлопці в нас просили. Я б не хотіла в ефірі говорити, бо це такі засоби індивідуальні хлопців для роботи.

Наскільки зараз лишилась волонтерам необхідність закривати потреби фронту?

— Звичайно, поки що є. Дивіться, навіть дуже багато планшетів, які купуються на фронт — це купуються планшети з тими самими розробками програм. Це теж розробки волонтерів. Їх дуже багато. Дуже багато хлопців волонтерів і дівчат задіяно в аеророзвідці. Дуже багато ще є питань, по яким можна звертатись, крім того, досвід волонтерів успішно впровадиться в Міноборони. Ви знаєте, там прийшла команда, яка намагається зробити якісну форму. Я чому кажу намагається, тому що, напевно, шлях до цього дуже великий, бо є спротив і виробників деяких, і, можливо, дещо завищені вимоги. Я тільки нещодавно повернулась з фронту. Є питань дуже багато в людей — хтось жаліється на берці, хтось жаліється на костюм польовий. Є питання. Ми маємо завжди йти до чогось нового, чогось шукати кращого і ліпшого для наших бійців.

Ранее военный эксперт Олег Жданов заявил в эфире Голоса Столицы, что если бы в Украине была программа развития вооруженных сил, все профильные конструкторские бюро получили бы задание на разработку новых образцов военной техники.