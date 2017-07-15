Дело Клименко. Обыски основаны на полученных новых показаниях — политолог

РИА Новости Украина – радиостанция "Голос Столицы"

В пятницу проводят 183 обыска в помещениях, принадлежащих экс-министру доходов и сборов Александру Клименко, в том числе в ТРЦ "Гулливер" в Киеве. Об этом сообщил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

По его словам, экс-министр Клименко во время Майдана вывел из Украины почти миллиард долларов. По информации Арсена Авакова и Матиоса, Клименко создал ряд офшоров на Британских Виргинских островах, Кипре и в Лихтенштейне. Владельцем оффшоров значился его отец. Средства были перечислены в Украину на счета компаний "Юнисон", медиахолдинга "Вести" и двух компаний по управлению активами.

В этом деле уже объявлены подозрения 56 бывшим налоговикам, часть из которых находится в международном розыске. Глава МВД добавил, что с целью согласования процессуальных действий по их аресту была проведена встреча с послами стран G7. МВД также обратилось с запросами в силовые службы соответствующих стран.

Серию новых обысков по делу Александра Клименко прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы политолог Кирилл Сазонов.

Связаны ли массовые обыски в отношении выведенных активов бывших чиновников и громкая серия объявление представлений ГПУ нардепам?

— Нет, это никак не связано. Сегодняшняя операция связана с прошлой операцией, с массовым задержанием сотрудников ГФС времен Клименко, кураторами так называемых налоговых ям. Я еще тогда говорил, что много задержанных. И хотя они выходят под залог, но обязательно часть из них сломается и начнет покупать прощение путем сделки со следствием. То есть будут сдавать подельников, сдавать активы, давать показания все. И вот разработка идет дальше, то есть часть людей сотрудничает со следствием, дает показания, и уже основываясь на их показаниях, начались новые обыски. Соответственно, будут новые обвинения, новые задержанния. То есть это идет один глобальный процесс. Он идет уже больше года. Идет эта подготовка операций. И он еще будет наверное продолжаться достаточно долго, потому что украдено много. Все это надо найти. Все эти обвинения надо составить и многие действительно не в Украине, а за рубежом. Их тоже надо извлекать и для этого нужна очень хорошая юридическая база.

Есть какой-то политический смысл в этих обысках и заявлениях именно сейчас?

— Безусловно, политический смысл в этом есть, потому что люди хотят видеть результат. Люди хотят видеть справедливость. То есть, наказание той старой команды и возврат денег, которые они украли, это обязательно, это обещания, которые политики давали на Майдане, они обязаны его выполнить.

Таким образом, пытаются удовлетворить запрос общества относительно привлечения к ответственности экс-чиновников, ни один из которых пока не наказан?

— Безусловно, это с одной стороны. С другой стороны, это логика самой юриспруденции. Важна неотвратимость наказания. Даже если отсрочка во времени, они обязаны нести ответственность. То есть, тут как раз все логично, все очень справедливо.

Если будет политическая воля, это дело будет иметь какое-то положительное развитие?

— Ничего сложного в этом нет. Смотрите как удачно и мощно проводятся эти операции. Работает большое количество полицейских, спецподразделения, Нацполиция, работает прокуратура. И при этом нет никаких утечек. То есть никто не успевает среагировать, а эти обыски становятся сюрпризом. Уже вторая операция, которая становится сюрпризом для подозреваемых. То есть, есть организация хорошая, это очевидно.

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Уже объявлены подозрения 56 бывшим налоговикам, но часть из них находится в международном розыске. То есть утечка информации все же есть?

— Часть из них сбежала еще раньше. Часть из них вышла под залог. Но мы тут ничего не можем поделать, потому что УПК имени Андрея Портнова, как его называют, подразумевает за такие преступления возможность внесения залога. Его проводили под лозунгом защиты бизнеса от репрессий, но видите, сейчас за этой нормой прячутся коррупционеры и участники этих схем. К сожалению, без изменений в УПК, их удерживать под стражей невозможно.

Петр Порошенко во время визита в Тернопольскую область заявил, что почти миллиард гривен конфискованных у Виктора Януковича пойдут на НГУ. Это случайное заявление?

— На самом деле, куда пойдут эти деньги — предлагать правительству, а решать ВРУ. То есть в данном случае не имеет особого значения это заявление. Это больше слова. Распределять деньги будут депутаты в сессионном зале. Это их право, их полномочия. Президенту доложили, что есть возможность, есть деньги, куда их потратить. И он как политик, конечно, будет делать заявления. Но у нас парламентско-президентская республика и распределением денег будут заниматься нардепы.

Просьба к европейским странам заблокировать средства Клименко, которые размещены в европейских банках. Будет на это воля западных партнеров?

— Да, их предстоит убедить. Они относятся достаточно жестко к деньгам с сомнительным происхождением. Было бы гораздо проще, если бы в свое время ВРУ все-таки приняла закон о спецконфискации, тогда бы нам было очень просто. Мы бы эти деньги в гражданском процессе конфисковали пораньше. По крайней мере, арестовали. Сейчас нам приходится идти по длинному пути, связывая их с конкретными фактами правонарушений. Западные партнеры призывают нас бороться с коррупцией. Это уже как ритуал такой большой. Здесь люди рассказывают про страшную коррупцию в Украине, чтобы получать на это финансирование и продолжать эту борьбу непрерывно. Западные партнеры тоже довольны процессом. То есть, это уже не совсем привязано к реальности. А в данном конкретном случае, да, любой предприниматель это знает, как выводились деньги, сколько стоило обналичивание, как убеждали этим заниматься, как с (СВЯЗЬ) брали дань, то есть это уже не коррупция, это мы уже имеем дело с конкретной ОПГ, которая работала на самой верхушке власти. То есть, Клименко это как бы человек "семьи", человек Януковича. То есть это совсем другой уровень. Это не коррупция, это масштабная ОПГ, которая захватила власть в государстве на время.

Ранее в эфире радиостанции Голос Столицы политолог Руслан Бортник заявил, что общество не готово принять результаты расследования Майдана.