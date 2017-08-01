наверх
01.08.201714:32
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Политика

    Порошенко анонсировал завершение комплектации контрактной армии

    (обновлено: )13003
    Как сообщил глава государства, ВСУ имеют возможность выбирать, кого брать из контрактников, поэтому будет продолжен набор только на отдельные военные специальности и на офицерские должности.
    Подготовка украинских военных. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 1 авг — РИА Новости Украина. В Украине в скором времени будет завершена комплектация контрактной армии, заявил президент Петр Порошенко, сообщила во вторник пресс-служба главы государства.

    Порошенко заявил, что 56 тыс человек служат в украинской армии по контракту. Видео
    Видеоканал Espreso.TV на Youtube
    Порошенко: 56 тыс человек служат в армии по контракту

    По словам Порошенко, "в ближайшее время будет завершена комплектация контрактной армии".

    "Мне приятно сообщить, что Вооруженные силы сегодня имеют возможность выбирать, кого брать из контрактников, а кого нет. Будет продолжен набор только на отдельные военные специальности и на офицерские должности", — отметил глава государства, констатируя значительное повышение качества Вооруженных сил.

    Ранее Порошенко подписал указ о сроках призыва граждан Украины на срочную военную службу в 2017 году. Согласно указу, призыв пригодных к военной службе граждан Украины должен осуществляться в апреле-мае и октябре-ноябре 2017 года.

    Напомним, Порошенко разрешил контрактникам досрочно увольняться из армии.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Михаил Саакашвили. Архивное фото
    Михо мне друг, но истина... Порошенко против Саакашвили
    Непогода в Украине
    Удар стихии в Украине: ураганы, ливни, пожары
    Президент США Дональд Трамп
    Санкции США по России ударили по ЕС
    Полиция Венесуэлы
    Венесуэла: масштабные протесты и выборы