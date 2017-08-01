Порошенко анонсировал завершение комплектации контрактной армии

КИЕВ, 1 авг — РИА Новости Украина. В Украине в скором времени будет завершена комплектация контрактной армии, заявил президент Петр Порошенко, сообщила во вторник пресс-служба главы государства.

По словам Порошенко, "в ближайшее время будет завершена комплектация контрактной армии".

"Мне приятно сообщить, что Вооруженные силы сегодня имеют возможность выбирать, кого брать из контрактников, а кого нет. Будет продолжен набор только на отдельные военные специальности и на офицерские должности", — отметил глава государства, констатируя значительное повышение качества Вооруженных сил.

Ранее Порошенко подписал указ о сроках призыва граждан Украины на срочную военную службу в 2017 году. Согласно указу, призыв пригодных к военной службе граждан Украины должен осуществляться в апреле-мае и октябре-ноябре 2017 года.

Напомним, Порошенко разрешил контрактникам досрочно увольняться из армии.