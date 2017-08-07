В одной из бригад ВСУ растратили почти пять млн гривен - Минобороны

КИЕВ, 7 авг — РИА Новости Украина. В одной из бригад ВСУ в ходе проведения аудита выявили ряд нарушений, которые привели к растрате почти 5 миллионов гривен, министр обороны Украины Степан Полторак поручил провести расследование, сообщила в понедельник пресс-служба оборонного ведомства.

"В ходе проведения планового аудита в 24-й отдельной механизированной бригаде был выявлен ряд нарушений, которые привели к потерям на сумму почти 5 миллионов гривен… В связи с этим министром обороны Украины принято решение провести детальную проверку выявленных фактов", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, основная сумма — более 4,2 миллиона гривен (около 162,5 тысячи долларов) — связана с "безосновательным завышением объемов и стоимости услуг по питанию". Кроме того, в ходе аудита было выявлено более 433 тысяч гривен (около 16,7 тысячи долларов) незаконных расходов на выплату заработной платы. Также обнаружена недостача имущества продовольственной службы на сумму почти 185 тысяч гривен (около 7,1 тысячи долларов), добавили в пресс-службе.

"По результатам работы комиссии… будет дана оценка законности принятых руководством военной части решений", — сообщили в министерстве.

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