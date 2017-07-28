Перевооружение Украины, пиар и бюрократия

Сергей Чигирь, РИА Новости Украина

Украинская власть в условиях массового обнищания населения продолжает увеличивать расходы на оборону. На вооруженные силы расходуется 5% ВВП, тогда как в европейских странах — 2%. Однако такие расходы никак не сказываются на обороноспособности страны.

Бюрократы против оружейников

На оборону в госбюджете-2017 было заложено 130 миллиардов гривен, однако из них только половина будет израсходована на вооруженные силы – 64 млрд. грн. Остальная сумма будет освоена армией чиновников аппарата Министерства внутренних дел Украины, администрации Государственной пограничной службы Украины, Национальной гвардии Украины и Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в рамках "усиления оборонных функций".

Из 64 млрд. грн. только десятая часть — 6,3 млрд. направят на закупку новой техники. Расходы на эти цели в этом году выросли на 1,7 млрд. грн. На эти деньги можно было построить 40 самоходных гаубиц "Мста-С ", 85 танков Т-84У "Оплот", или 170 танков Т-64БМ "Булат", или 326 машин БМП-2, или 653 БТР-80. Однако к концу года в армию будет поставлено максимум несколько десяткой единиц новой техники.

По данным экспертов, новых бронемашин в рядах ВСУ — менее 5%. Все остальное – советское старье возрастом 25-35 лет. Использование такой техники в зоне АТО чревато огромными людскими потерями как среди личного состава, так и среди мирного населения. Ее дальнейшее использование не имеет смысла. Расходы на ее обслуживание и ремонт больше, чем закупка новой техники.

До конца года за счет специального фонда госбюджета Минобороны получит еще 4 млрд грн, в том числе — 1 млрд на закупку вооружения и военной техники; 1,4 млрд — на закупку и производство боеприпасов; 300 млн — на выполнение исследовательско-конструкторских работ по разработке новейшего ракетного вооружения и еще 300 млн — на поставку бронетанкового вооружения (танк БМ "Оплот").

Увы, но выделение этих денег никак не повысит эффективность украинской армии. Выполнение заказов и государственных программ чиновники от Минобороны систематично проваливают. Большая часть выделенных средств остается не освоенной из-за бумажной волокиты и бюрократичности закупочных процедур. Проконтролировать освоение этих средств почти невозможно из массовой секретности почти всей военных документов, в том числе тех, которые не представляют никакой военной тайны.

"Все режимы секретности в оборонном заказе созданы для того, чтобы туда не могли попасть частные предприятия. С точки зрения конкуренции это крайне негативное явление. "Укроборонпром" жалуется, что у нас большинство предприятий, выполняющих государственное оборонный заказ, это частные предприятия. Однако из государственных предприятий только три закончили год без долгов. При этом, ни одно частное предприятие долгов не оставило. Я лично проводил все исследования по ремонту производимой техники. К примеру, по ремонту ЗРК прямые затраты частника составили 1,8 млн. грн., а у государственного — 318 тыс. При этом, стоимость ремонта и у тех, и у тех была одинакова. Качество ремонта отличается в разы. По сути, комплексы от "Укроборонпрома" непригодны для эксплуатации. Они не работают, это выброшенные на ветер 1,5 миллиона гривен денег. Конкуренция должна быть, это превыше всего", — заявил президент Ассоциации производителей оружия и военной техники Вадим Кодачигов.

Ни себе, ни людям

В 2016 г. государственные компании освоили 55% государственного оборонного заказа. Частные предприятия — 45%. Сотрудничество с частниками в плане разработок новых образцов пока незначительно из-за крайней степени бюрократизма государственных структур, которые не пускают приватные фирмы к своему бюджетному пирогу. Частные компании могли бы предлагать государству готовую продукцию, если бы им давали разрешение продавать вооружение за рубеж. Однако государство не дает на это разрешение.

По словам Кодачигова, частные инвесторы готовы были за свой счет построить завод по производству патронов и боеприпасов, если бы правительство разрешило экспорт продукции. После того, как стало понятно, что государство не даст такое разрешение, частники отказались от проекта, и теперь завод будет строить государство за бюджетные деньги.

"У меня в багажнике автомобиля лежит один из лучших глушителей на автоматы. Изобретатель 1,5 года потратил на то, чтобы пройти процедуру экспортного контроля. У него это не получилось, он вывез производство за границу. Теперь мы покупаем эти же глушители, но в Болгарии", — отметил Кодачигов.

По его словам, из-за отсутствия государственных заказов и невозможности продавать продукцию за границу ввиду бюрократического экспортного контроля большинство предприятий вынуждено простаивать, тогда как способно генерировать годовую выручку в размере 2 млрд. долларов за счет массового экспорта вооружений и сервиса. Сейчас они вынуждены простаивать, ничего не зарабатывая, а государство тратит валюту на импортные закупки.

"Я спрашиваю чиновников, зачем закупать за рубежом. Мы что не можем производить эти детали? Они говорят: "Ну может быть и можем, но нам никто заявок не дает". Я спрашиваю: "А вы говорите кому то он них"? Они говорят — мы не можем это секретно. Подождите, если вам что-то нужно, почему вы не можете сказать? Вот есть совершенно несекретный короб для зенитной установки. Я при них звоню в конструкторское бюро — о там говорят, что документы сделают через неделю. Производители готовы начать серийное производство через три недели. Почему мы поднимаем экономику Польши и Израиля? У нас короб секретный? Идет физическое уничтожение военной промышленности", — возмущается президент Ассоциации производителей оружия и военной техники.

По его мнению, чиновники намерены создают проблемы в закупках вооружений, желая получать за это мзду. Поэтому большинство проблем с реализацией оборонных проектов имеет искусственный характер.

Эксперты признают, что предприятия ГК "Укроборонпром" в нынешнем состоянии и в нынешнем формате взаимоотношений с Минобороны не способны перевооружить армию требуемой техникой. При этом, необходимость в новой технике просто колоссальна с учетом того, как быстро изнашивается старое советские машины в зоне АТО.

По данным Defense Express, ВСУ срочно нуждается в поставках 500 модернизованных танков Т-64, 500 новых машин БМП. Также необходимы тысячи модернизированных боевых машинах пехоты на базе БМП-1/2, колесных БМП. Разведывательных машин типа "Дозор" необходимо около 5 тысяч штук.

"До конца года армия получит единицы новых БМП-3, БМП-4 и "Дозоры". И это — в лучшем случае. Не прогрессирует и ситуация с модернизацией Т-64 и созданием тяжелой БМП, об актуальности которой говорится уже три года", - отметил РИА Новости Украина военный эксперт Сергей Згурец. По его мнению, необходимо централизовать и усилить контроль выполнения военных заказов, иначе все государственные программы будут регулярно проваливаться. В частности, он напомнил судьбу невыполненного до сих пор контракта от 2007 г. на поставку десяти "Оплотов" для армии.

"Усложняют поставки новых вооружений система финансирования, распределения и сопровождения контрактов в рамках гособоронзаказов. Дело в том, что Минобороны и "Укроборонпром" не способны найти общий язык. Не выполняют свои функции в сопровождении заказов и другие министерства и ведомства. В частности, Минэкономики не может определить параметры заказов, Минфин не может определить параметры кредитования", — отметил Згурец.

Пиар на оружии

Президент Порошенко уверяет, что перевооружение проходит стахановскими темпами, а ВСУ уже превратилась в "сильнейшую армию Европы". Глава государства регулярно рапортует о появлении новых образцов вооружения, участвуя в презентации чудо-техники. Увы, но большая часть эти "новинок" это немного модернизированные советские машины или разработки советских конструкторов. Как правило, они представлены несколькими образцами и редко выходят в серийное производство.

С помощью оружейного пиара президент убивает двух зайцев. Во-первых, он показывает свою эффективность Западу в качестве "защитника Европы" перед агрессором, выклянчивая деньги и вооружения. Во-вторых, повышает свой и так небольшой электоральный рейтинг.

Однако, похоже, что подобный милитаризм не впечатляет даже его подписчиков в Facebook, которые высмеивают очередное "сверхоружие". К примеру, 27 июля Порошенко на своей странице отрапортовал об успешных испытаниях беспилотного БТР "Фантом-2".

"Беспилотный БТР "Фантом-2": мощный и эффективный. Способен создать эффект "Града" на поле боя и уже подтвердил свою надежность во время успешных испытаний",— написал Порошенко.

"Господин президент. Возьмите пожалуйста ТТХ этих неуправляемых ракет класса воздух-земля. Затем сравните с видео с как бы "пораженными" ящиками. Так вот, за такую придурь руководству "Укроборонпрома", нужно давать, как минимум, под***чник с госпостов", - написал в комментариях один из его подписчиков.