"Это просто дерьмо!" Коротко о том, чем кормят солдат ВСУ

Анна Лаба, РИА Новости Украина

Президент Украины Петр Порошенко в каждом публичном выступлении, чему бы оно не было посвящено, к месту и не очень поминает то, что благодаря его титаническим усилиям украинские военнослужащие одеты и накормлены. Как именно кормят военных, находящихся на передовой в зоне антитеррористической операции, стало известно волонтерам, к которым обратились военнослужащие 128-й отдельной горно-пехотной бригады. Оказалось, что в воинскую часть поставлялась говяжья тушенка "высшего сорта", в которой вместо мяса — месиво из шкуры, щетины и сухожилий.

Консервы с передовой

В июне 2017 года волонтеру из Закарпатья Власте Негре бойцы отправили с передовой несколько банок тушенки, которую они получали вместо свежего мяса. Когда волонтеры только открыли банки, стало ясно — консервы высшего качества так вонять не могут, а содержимое было далеко от заявленного на этикетке.

"Это просто дерьмо! Там один кусок мяса, а остальное — непонятная субстанция. Даже жир не тает в руках, его можно только разламывать на кусочки. Смрад стоит такой, что передать невозможно. Даже дворняга отказалась это есть!", — рассказала на пресс-конференции в Киеве Власта Негря.

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По данным волонтеров, в 128-ю бригаду было поставлено около 6-7 фур некачественной тушенки.

"Мы приблизительно подсчитали по весу, сколько это может быть, и в итоге получили по цену в 2-2,5 миллионов гривен. То есть поставка была на всю бригаду. Нам также стало известно, что поставка этой тушенки была не только в 128-ую бригаду, но и в другие части и соединения", — сообщил волонтер Богдан Хаустов.

Собачатина высшего сорта, рубленая с будкой и цепью

Волонтеры передали консервы "Говядина стерилизованная", изготовленные филиалом "Консервный завод" ООО "Адамант 2000", на экспертизу в Киев.

Результаты экспертизы, проведенной ГП "Укрметртестстандарт", подтвердили худшие опасения — консервы по органолептическим та физико-химическим показателям не отвечают госстандарту. Эксперты обнаружили в содержимом пучки сосудов и грубую соединительную ткань. Кроме того, содержимое банок было темно-красного цвета, вместо серого с коричневыми и розовыми оттенками, и на четверть состояло из жира.

Как признался Николай Ходунько, старший сержант 128-й отдельной горно-пехотной бригады, в которую поступила неликвидная тушенка, бойцы приспособились разжигать из этого жира костры, поскольку есть его точно невозможно.

"Мы там тоже люди, и тоже хотим есть, хотим съесть кусочек мяса, а не вот это… Мы находим время, чтобы куда-то съездить, купить мяса и молока, но это за свои деньги, нам что-то привозят волонтеры, но не всегда получается. И когда ты после 12-ти часов приходишь голодный, открываешь банку и съедаешь эту субстанцию… Я думаю, что продовольственное обеспечение воинов очень резко упало. Если ты сидишь на этой тушенке постоянно, то через месяца два-три начинает болеть живот, появляется изжога, и таблетки не помогают", — рассказал Ходунько.

Как сообщил юрист Дмитрий Йовдий, проведший собственное расследование, ему не удалось обнаружить тендер, который выиграла компания, поставившее в армию некачественные консервы. Более того, еще на декабрь прошлого года у данной фирмы существовала налоговая задолженность, что не давало компании права принимать участие в тендере, а по данным волонтеров, поставки тушенки производства "Адамант 2000" начались в мае 2017 года.

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Не выносить сор из избы!

Ознакомившись с результатами экспертизы, народный депутат Виталий Куприй, пытаясь выяснить, каким образом непригодный к употреблению в пищу продукт попал в ВСУ, обратился с депутатским запросом к министру обороны Украины Степану Полтораку и главному военному прокурору Анатолию Матиосу. И получил в установленные сроки ответ из Минобороны с грифом "для служебного пользования". По мнению нардепа, это свидетельствует о том, что высшие армейские чины не заинтересованы в том, чтобы происходящее стало достоянием гласности. В Минобороны ответили, что действительно, по результатам проведенной экспертизы продукция не соответствует государственным стандартам.

"Одним из требований моего депутатского обращения было проверить законность закупки такой пищевой продукции. Но в ответе министра обороны нет ни одного слова о том, что проводится служебная проверка. Нет и ни слова о том, что должностные лица Министерства обороны или другие ответственные лица, которые осуществили эти тендерные закупки. Для меня это однозначно указывает на то, что сейчас это преступление покрывается. Я не в первый раз вижу, что происходит в военной сфере в Украине, когда разворовываются средства в особо крупных размерах. И в этой ситуации я усматриваю, как минимум, 191 статью Уголовного Кодекса — разворовывание. Кроме того, те лица, которые одобрили это решение и выбрали компании, не раз замешанные в скандалах, совершили должностное преступление — злоупотребление властью", — заявил на пресс-конференции Куприй.

По данным депутата, очень иронично выглядит то, что сама компания "Адамант", филиал которой изготовил неликвидные консервы, специализируется на производстве корма для собак.

"Они сейчас на 6 миллионов гривен кормят служебных собак в армии. Возможно, они используют те же ингредиенты, чтобы так издеваться над нашими бойцами", — сказал нардеп.

По его словам, более циничный ответ на его депутатский запрос пришел от военного прокурора.

"Господин Матиос ответил, что они ничего не знают, все передают в Министерство обороны, пусть они и занимаются этими вопросами — если что-то накопают, то будем и мы подключаться. Но Минобороны ничего не накопало на своих подчиненных и пытается сделать все, чтобы виновные лица избежали ответственности", — сообщил Куприй.

Воруют рекордными темпами

Стоит напомнить, что накануне разразился скандал в 24-й отдельной механизированной бригаде ВСУ, которая дислоцируется в районе города Яворов Львовской области. Во время проведения планового аудита Минобороны обнаружило в бригаде нарушений на 5 млн гривен за счет завышения цен на питание и выплату зарплат военным. И это, на минуточку, только в одной бригаде, а таких в Украине 11, и это в ходе плановой проверки!

Сколько еще разворовывается под эгидой "войны с агрессором" трудно даже представить. И хотя военный бюджет растет как на дрожжах, при таких темпах распила, средств на армию будет постоянно не хватать, а значит украинским налогоплательщикам вновь придется раскошелиться.