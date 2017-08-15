Украинский конфликт в зеркале немецкой предвыборной кампании

Владимир Матвеев, обозреватель

После объявленной победы партии Ангелы Меркель Христианско-демократический союз (ХДС) немецкая предвыборная кампания до последнего времени была достаточно монотонной. Но это если не считать Кристиана Линднера, председателя либеральной СвДП (Свободной демократической партии Германии), говорится в статье журналистки Виолетты Бонба на страницах французской Le Figaro.

Так, восходящий деятель немецкой политики Линднер 5 августа вызвал переполох, призвав к ослаблению санкций против России и поощрению "положительных промежуточных шагов" в ходе переговоров по урегулированию украинского кризиса, чтобы выбраться из тупика.

В частности, лидер немецких либералов считает, что следует попытаться "вновь привнести движение в отношения с Россией", поскольку "безопасность и благополучие в Европе зависят, в том числе и от отношений с Москвой"- заявил он в интервью газете Westdeutsche Allgemeine Zeitung и другим изданиям медиагруппы Funke. — "хочу нарушить табу: я опасаюсь, что пока Крым следует рассматривать как временное решение на неопределенный срок (dauerhaftes Provisorium)".

Когда интервьюер задал уточняющий вопрос: "Вы хотите смириться с тем, что Россия аннексировала часть Украины?" "Нет, — ответил Линднер. — Но этот конфликт придется отгородить (от остальных), чтобы на других направлениях добиться прогресса".

Линднер затем также добавил, что выступает за оказание моральной поддержки "восточноевропейским партнерам по НАТО" и за "приоритет отношений с США".

8 августа Линднер снова выступил с объяснением своей позиции по теме отношений с РФ и по Крыму. В интервью газете Bild политик сказал, что не выступает за "мягкий курс" в отношении Москвы. "Мы не хотим смягчать санкции без ответных шагов (со стороны РФ)", — отметил лидер немецких либералов. В то же время, по его мнению, России надо послать "сигнал, что ей есть место в общем европейском доме, если она снова будет придерживаться правил внутреннего распорядка".

"Кристиан Линднер не русофил, к тому же программа его партии требует возвращения Крыма, — отмечает политолог Ульрих фон Алеман. — Но он стремится заставить о себе говорить во время предвыборной кампании, показать, что у него хватает смелости занять позицию по внешнеполитическим вопросам, а также выразить свое понимание ожиданий немецкой экономики, желающей вновь обрести возможность массированного экспорта в Россию".

РИА Новости Украина Торговля Украины и РФ

Либерал, ратующий за развитие бизнеса, молодой 38-летний политический руководитель положительно оценивается теми, кто сравнивает его с Эммануэлем Макроном и Джастином Трюдо, но ряд его позиций вызывает критику канцлера ФРГ и многих немецких политиков.

За семь недель до выборов в Бундестаг опросы общественного мнения признают правоту Линднера, пишет французское издание: "черно-желтая" коалиция — цвета ХДС и СвДП — должна получить необходимое большинство для формирования будущего правительства.

Между тем, предложение молодого политика по Крыму вызвало реакцию канцлера ФРГ Ангелы Меркель, которая находится в отпуске в Италии. Она дала понять, что "аннексия украинского Крыма Россией является нарушением международного права", на которое "просто нельзя соглашаться".

В то время, как Федеральное правительство выразило свое несогласие с этой позицией Линднера, кандидат на предстоящих выборах в Бундестаг от "Левой партии" Сара Вагенкнехт поддержала его.

Однако, по мнению Ульриха фон Алемана, позиция Меркель не поставит под угрозу возможную коалицию. "По характеру Ангела Меркель и Кристиан Линднер сильно разнятся, — цитирует политолога Le Figaro. — Но программы их партий схожи, в частности, по экономическим и экологическим вопросам".

Между тем, обозреватель издания Андреас Шварцкопф в статье на сайте Frankfurter Rundschau пишет, что если Запад хочет прийти с Россией к какому-то решению, ему нужно нечто большее, чем громкие лозунги.

В ходе предвыборной кампании политические контрагенты бросаются громкими заявлениями, чтобы привлечь внимание избирателей. "Наглядным это становится особенно на примере новых дебатов вокруг политики в отношении России", — пишет Frankfurter Rundschau.

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По мнению Шварцкопфа, нынешний политический кризис многим напоминает времена холодной войны, несмотря на то, что сегодня речь не идет об идеологических разногласиях прошедшей эпохи и конкуренции двух политических систем. Однако "актуальное противостояние будит, прежде всего, в странах Центральной и Восточной Европы эмоции, усложняющие ситуацию", пишет автор, подчеркивая, что "выхода из нынешней непростой ситуации пока не предвидится".

Это связано с тем, что "обе стороны уверены в том, что все делают правильно, обвиняя друг друга в серьезных промахах. ЕС и США критикуют президента России, прежде всего, за его разворот в сторону авторитаризма. (…) Москва, со своей стороны, обвиняет Запад в неправильной политике расширения НАТО и ЕС на Восток, в неуважении интересов России и провоцировании конфликта".

Немецкий обозреватель предлагает вернуться к "истокам политики разрядки", которая предусматривала бы признание существующих разногласий и отказ от выставления собственных требований в качестве условий для переговоров.

Полагая, что Минские соглашения зашли в тупик, Шварцкопф, в частности, предлагает "перевести Донбасс под контроль ООН". Это, по мнению автора, могло бы привести к более быстрому урегулированию ситуации.

Автор статьи выступает против введения новых антироссийских санкций, полагая, что "Запад должен взять на себя инициативу по привлечению Москвы к переговорам".

"Старания окупятся, поскольку (…) все предыдущие попытки выйти из тупика не привели к разрядке в напряженных отношениях между Россией и Западом. Не помогли в этом и санкции", — пишет Frankfurter Rundschau.

Нынешний лидер СвДП, по мнению многих наблюдателей, в указанном предвыборном интервью подал заявку на руководство МИДом ФРГ и, как пишет DW, попытался представить себя как человека, "который способен проявлять во внешней политике гибкость и прагматизм".