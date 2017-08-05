Совет итальянской области Венето призывает отменить санкции против РФ

КИЕВ, 5 авг – РИА Новости Украина, Сергей Старцев. Группа в составе 24 членов совета области Венето выступила с инициативой по отмене антироссийских санкций, сообщили РИА Новости в венецианском Палаццо Ферро Фини, где заседает законодательный орган Венето.

Отношения России и Запада ухудшились в связи с ситуацией в Украине, в частности в Крыму и в Донбассе. В июле 2014 года ЕС и США от точечных санкций против отдельных физлиц и компаний перешли к мерам против целых секторов российской экономики. Президент РФ Владимир Путин 6 августа 2014 года подписал указ, запрещающий импорт в Россию некоторых видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия из стран, которые ввели антироссийские санкции: США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии. В результате под запрет попали мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты, молочная продукция. По мере сохранения санкций Запада, Россия также продлевала и свои ответные меры. Пока запрет на поставки иностранных продуктов действует до конца 2018 года.

"Торгово-экономические санкции, введенные ЕС и США против России, нанесли серьезный удар по экономике Италии, которая в 2013 году занимала второе место среди стран Евросоюза по экспорту в РФ, составлявшему около 10,8 миллиарда евро при товарообороте в 40 миллиардов евро", — говорится в проекте резолюции, которая вынесена на обсуждение областного совета Венето.

"Санкции разожгли настоящую торговую войну, которая наносит вред всем отраслям, являющимся символом Made in Italy, — от производства пищевых продуктов до моды и автомобилей", — указывается в этом документе.

Авторы резолюции выражают большую озабоченность в связи с тем, что санкции оказали сильное негативное воздействие на всю производственную систему Венето, приведя к резкому снижению экспорта. По их данным, за 2013-2016 годы региональный экспорт в РФ снизился на 35,6%, и этот спад трудно будет преодолеть в условиях продолжения действия санкций.

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В документе указывается также, что власти Венето ранее уже приняли решение использовать любые политические и дипломатические возможности для преодоления санкционного режима между ЕС и РФ. Однако анализ процессов, происходящих на международной арене, привел их к заключению о том, что санкции могут продлеваться на неопределенный срок, что приведет к потере тех сегментов российского рынка, где успешно работали итальянские производители.

Рассмотрение проекта резолюции об отмене антироссийских санкций состоится в областном совете Венето в ближайшие недели.

Совет ЕС 28 июня принял официальное решение о продлении на полгода экономических ограничительных мер против РФ, действующих до конца июля 2017 года. Президент России Владимир Путин 30 июня подписал указ о продлении ответных мер на санкции Запада до 31 декабря 2018 года.

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Саммит ЕС в марте 2015 года связал срок действия экономических санкций с полной имплементацией "минских соглашений". Россия не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта.