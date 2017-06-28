Совет ЕС подтвердил продление санкций против РФ на полгода

КИЕВ, 28 июн – РИА Новости Украина. В среду, 28 июня, Совет ЕС официально подтвердил, что Евросоюз принял решение о продлении экономических санкций против России до 31 января 2018 года.

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"Совет 28 июня 2017 года продлил экономические санкции против секторов российской экономики до 31 января 2018 года", — говорится в сообщении Совета.

В нем сообщается, что решение последовало за докладом об имплементации "минских соглашений", с которым лидеры Германии и Франции Ангела Меркель и Эммануэль Макрон выступили на саммите ЕС 22 – 23 июня.

"Совет оформил это решение сегодня по письменной процедуре и, по правилам принятия таких решений, единогласно", — говорится в сообщении.

Ранее президент Петр Порошенко заявил в интервью украинским телеканалам, что США не планируют смягчить санкции против России.