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    Россия

    Совет ЕС подтвердил продление санкций против РФ на полгода

    (обновлено: )12301
    Как стало известно, решение о продлении санкций последовало за докладом об имплементации "минских соглашений", с которым лидеры Германии и Франции выступили на саммите ЕС 22 – 23 июня.
    Флаги России и ЕС
    Ukraine-office.eu

    КИЕВ, 28 июн – РИА Новости Украина. В среду, 28 июня, Совет ЕС официально подтвердил, что Евросоюз принял решение о продлении экономических санкций против России до 31 января 2018 года.

    Флаг США
    GABRIELLE LURIE / AFP
    Минфин США ввел новые санкции против РФ и Донбасса из-за ситуации в Украине

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    "Совет 28 июня 2017 года продлил экономические санкции против секторов российской экономики до 31 января 2018 года", — говорится в сообщении Совета.

    В нем сообщается, что решение последовало за докладом об имплементации "минских соглашений", с которым лидеры Германии и Франции Ангела Меркель и Эммануэль Макрон выступили на саммите ЕС 22 – 23 июня.

    "Совет оформил это решение сегодня по письменной процедуре и, по правилам принятия таких решений, единогласно", — говорится в сообщении.

    Ранее президент Петр Порошенко заявил в интервью украинским телеканалам, что США не планируют смягчить санкции против России.

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