Затраты РФ на ЛДНР в размере $600-700 млн не критичны для нее - Бойко

КИЕВ, 4 авг — РИА Новости Украина. Россия выделяет на финансирование ополчения в Донбассе около $600-700 млн в год, заявил сопредседатель парламентской фракции "Оппозиционный блок" Юрий Бойко.

По словам политика, для бюджета РФ эти средства не являются критическими расходами, именно поэтому санкции, введенные США, не могут служить решающим фактором в вопросе прекращения вооруженного конфликта.

"Поможет ли введение санкций решить конфликт – уверен, что нет. Даже Обама, вводя первые санкции, скептически относился к перспективе влияния на Россию за счет санкций. Те 600 или 700 млн долларов, которые Россия тратит в год на финансирование (самопровозглашенных — Ред.) ЛНР и ДНР для нее не такая уж большая обуза. РФ не получит такого прессинга со стороны США, чтобы не найти эту сумму в золотовалютном резерве, который составляет порядка 300 миллиардов долларов", — заявил Бойко в эфире телеканала NewsOne, не уточнив, откуда он располагает такими цифрами.

Вместе с тем политик высказал мнение, что американские санкции были предприняты не столько для способствования урегулированию конфликта в Донбассе, сколько в личных интересах США.

"Многие журналисты и политологи связывают эти санкции с ситуацией на востоке Украины. На самом деле ситуация намного глубже – идет глобальное экономическое противостояние между США и РФ за влияние в мире. Главное, чтобы наша страна не осталась разменной монетой в этой большой игре. Нам надо отстаивать свои национальные интересы, на первом месте в которых – завершение конфликта", — заявил глава фракции "Оппозиционный блок".

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Поэтому и выход из сложившейся ситуации, по мнению Бойко, необходимо искать не в санкциях, а в принятии соответствующих документов.

"Единственным способом решить противостояние на востоке Украины является разработка и внедрение дорожной карты в рамках "нормандского формата" с участием США. Кроме этого необходимо ввести миротворческую миссию ООН "голубые каски". Еще есть возможность исправить ситуацию, но время работает против нас. Чем далее дело заходит в тупик, тем сложнее будет вернуть территорию и людей назад", — подытожил нардеп.

В 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.