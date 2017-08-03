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    Поссорились из-за Донбасса. Вересень облил водой гостя своей программы

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    Во время обсуждения вооруженного конфликта в Донбассе словесная перепалка между ведущим Мыколой Вереснем и гостем программы Александром Семченко переросла в обливание водой, которое сопровождалось нецензурной лексикой.
    Канал на Youtube NewsOne

    В прямом эфире телеканала NewsOne ведущий Мыкола Вересень в передаче "Люди Вересня" облил водой из стакана гостя передачи доктора политических наук Александра Семченко. Конфликт, в котором также принял непосредственное участие художник Сергей Поярков, возник во время обсуждения ситуации в Донбассе.

    "Вам нравится война, которая только разрастается, при том что Порошенко обещал ее завершить в течении всего лишь одних суток? Он это обещал. Вам нравится падение ВВП? Объем промышленного производства упал в три раза по сравнению с тем, когда Порошенко становился президентом. Нравится? Это результаты его действий", — сказал Семченко.

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    Канал NewsOne на youtube
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    "А вам нравится агрессия Российской Федерации в Украине? А вам нравится агрессия Российской Федерации в Украине? А вам нравится агрессия Российской Федерации в Украине? А? Помолчите!" — сказал ведущий. 

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    Спустя несколько минут конфликт возобновился. Причиной стало выяснение отношений между Семченко и еще одним гостем, Сергеем Поярковым.

    "Людей, которых убивают (в Донбассе — Ред.) — они жители Украины", — сказал Семченко.

    "Прекратите понос! Прекратите понос! Дайте закончить мысль. Вы не даете ни начать ее, ни закончить", — в ответ закричал Поярков.

    Гости еще какое-то время друг друга перебивали под просьбы Вересня дать возможность высказаться, после чего последний взял стакан с водой и плеснул ею в Семченко со словами "Идите отсюда".

    В ответ Семченко послал ведущего "на три буквы" и также плеснул в ведущего водой.

    РИА Новости Украина
    Жертвы свободы слова. Инфографика

    "Я не пойду, потому что это трибуна, позволяющая сказать мне правду. А то, что ты брешешь в эфире, то, что ты сейчас себе позволяешь, хамство, пускай будет, но я не отступаю. Петушок!" — заявил Семченко.

    "Теперь всем понятно, что психически больных нельзя приглашать на эфиры", — стал на сторону ведущего Поярков.

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    "Именно из-за таких людей Донбасс восстал и ушел из Украины Крым и сражается за себя", — продолжил Семченко, показывая на Вересня.

    Напомним, ранее сообщалось, что пьяный мужчина во время празднования дня ВДВ с криками про захват Украины в прямом эфире российского телеканала НТВ ударил в лицо журналиста

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