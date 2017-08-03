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    Тука: беженцы с Донбасса не могут интегрироваться в России

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    Обострение в Донбассе. Безвозвратные потери ВСУ (88)

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    По словам заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгия Туку, никакой программы по интеграции беженцев с Донбасса не существует в Российской Федерации.
    Георгий Тука
    Украинское фото

    КИЕВ, 3 авг — РИА Новости Украина. Жители Донбасса, которые в результате боевых действий выехали в Россию, не могут интегрироваться в российское общество, заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука в эфире "5 канала".

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    "Никакой программы по интеграции этих людей не существует в Российской Федерации. Вместо того возникла программа по репатриации. Для меня это означает, что все эти странные разговоры о едином "русском мире" это ничто иное, чем пустая болтовня, потому что даже жители Донбасса как были для "поребриков" "хохлами", так и остались, они не интегрируются в общероссийское общество — они чужие", — заявил Тука.

    По его мнению, Россия намерена репатриировать людей на территорию, где сама проводит политику выжженной пустыни. "В эту среду пытаться каким-то образом на добровольных началах вернуть беженцев — это вытеснить", — добавил Тука.

    Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

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